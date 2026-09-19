Tây Ninh rà soát mạng lưới trường lớp, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Học sinh dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 17066/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027 của ngành Giáo dục tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và xác định việc giải quyết những điểm nghẽn về đội ngũ nhà giáo, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất là một trong các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới.

Cụ thể, tỉnh Tây Ninh yêu cầu rà soát nhu cầu trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục, ưu tiên bảo đảm điều kiện để trẻ em, học sinh trong độ tuổi được đến trường.

Việc rà soát tập trung tại các địa bàn khó khăn, khu vực biên giới, nơi có biến động dân số, khu công nghiệp, khu đô thị và những nơi có nguy cơ quá tải trường lớp.

Đồng thời, Tây Ninh tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng hợp lý, hiệu quả, phù hợp điều kiện dân cư và giao thông; khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Tỉnh yêu cầu sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên; nghiên cứu bố trí, điều chuyển phù hợp, ưu tiên bổ sung giáo viên đối với những môn học, cấp học còn thiếu.

Các cơ chế tuyển dụng, hợp đồng, thỉnh giảng, dạy liên trường và giải pháp nhân sự khác phải được thực hiện theo quy định, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách và điều kiện phát triển nghề nghiệp của nhà giáo.

Về cơ sở vật chất, tỉnh yêu cầu ưu tiên nguồn lực ngân sách và huy động hợp pháp các nguồn lực để đầu tư, sửa chữa trường lớp, phòng học bộ môn, thiết bị dạy học, hạ tầng số và các điều kiện thiết yếu.

Danh mục đầu tư phải được sắp xếp theo mức độ cấp thiết, hiệu quả và tác động, chú trọng các cơ sở giáo dục tại khu vực biên giới, địa bàn khó khăn.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục phải tăng cường giải pháp hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế, bảo đảm người học không bị gián đoạn cơ hội học tập vì điều kiện kinh tế - xã hội hoặc khoảng cách địa lý.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu cắt giảm những cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp không cần thiết để giáo viên tập trung cho chuyên môn và chất lượng dạy học.

Tỉnh đồng thời đặt ra yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý hồ sơ, báo cáo, điều hành; chuyển mạnh từ báo cáo về hoạt động sang báo cáo về kết quả, hạn chế hình thức và những thủ tục không cần thiết.

Về chất lượng giáo dục, quyết định yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tổ chức dạy học hai buổi/ngày phù hợp điều kiện thực tế; tăng cường thực hành, trải nghiệm, giáo dục STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc.

Cùng với đó là nhiệm vụ bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, dịch bệnh, tai nạn thương tích; tăng cường tư vấn tâm lý, y tế trường học và thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, nước uống, bữa ăn học đường.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ năm học.

UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp thực tế; phối hợp rà soát nhu cầu trường lớp, cơ sở vật chất, dân số trong độ tuổi đi học và những nhóm học sinh có nguy cơ bỏ học hoặc khó tiếp cận giáo dục để kịp thời có giải pháp hỗ trợ.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu và xem xét thi đua, khen thưởng năm học theo quy định.