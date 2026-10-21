Tây Ninh: Ra mắt Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu

Trong tình hình mới, Công an tỉnh Tây Ninh xác định việc đảm bảo ANTT đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới, đòi hỏi lực lượng Công an phải chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức lực lượng và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ ra mắt Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 132-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Nghị quyết số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy về mục tiêu xây dựng tỉnh Tây Ninh không ma túy vào năm 2030.

Công an tỉnh đã liên tiếp triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có 2 đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, hướng tới xây dựng xã, phường không ma túy nên Công an tỉnh cần có thêm một lực lượng chiến đấu chính quy tinh nhuệ.

Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trung đoàn trưởng thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Theo đó, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập theo Quyết định số 3873/QĐ-BCA ngày 19/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an với 6 đại đội, 24 trung đội và 54 tiểu đội. Cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn là cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an 96 xã, phường và các phòng nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát. Đây là lực lượng được tổ chức nhằm tăng cường khả năng huy động, phối hợp, hiệp đồng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi ra mắt, Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu phải nhanh chóng củng cố tổ chức, duy trì huấn luyện, xây dựng trung đoàn vững mạnh, hoạt động thực chất, chất lượng và hiệu quả. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, trách nhiệm của mình; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, thể lực và ý thức chấp hành kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao quyết định, tặng hoa Ban Chỉ huy Trung đoàn.

Trung đoàn cần xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn; chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp, hiệp đồng xử lý các tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

"Ban Chỉ huy trung đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tổ chức, điều hành; phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tích cực rèn luyện, không ngại khó, ngại khổ; chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an”, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu.