Tây Ninh: Quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Siết chặt địa bàn

Trong tháng 10/2026, thực hiện cao điểm xây dựng xã, phường không ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 80 vụ, bắt giữ 152 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu hơn 800 gam ma túy các loại. Ngoài ra, Công an tổ chức 5.254 lượt kiểm tra ma túy, phát hiện 893 trường hợp dương tính. Kết quả này góp phần nhận diện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai "Hệ thống quản lý đối tượng ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh". Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, cập nhật thông tin và phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh ngay từ cơ sở. Trong tháng, Công an tỉnh cũng hoàn thành diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2026, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác nghiệp vụ, thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tại Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 10/2026 của Công an Tây Ninh, Thiếu tướng Vũ Như Hà (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh) ghi nhận nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là kết quả thực hiện cao điểm phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và xây dựng xã, phường không ma túy. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng nắm tình hình, địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng; chủ động phân tích, dự báo, nhận diện vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự để tham mưu giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Vũ Như Hà

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, Công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, nhất là tội phạm giết người; chủ động phát hiện, ngăn chặn các băng nhóm, đối tượng hoạt động có tổ chức ngay từ khi mới manh nha. Đối với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý vụ việc, mà phải nắm chắc từng nhóm nguy cơ, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn nguồn cung và hạn chế điều kiện phát sinh tệ nạn.

Cụ thể, tại xã Tân Thành, công tác phòng, chống ma túy được mở rộng đến khu vực sản xuất, kinh doanh với sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp. Công an xã phối hợp với Hợp tác xã sản xuất - thương mại - dịch vụ nông nghiệp Trung Tín kiểm tra chất ma túy đối với toàn thể người lao động. Kết quả, 22/22 nhân viên được kiểm tra đều âm tính với chất ma túy.

Hợp tác xã Trung Tín còn phối hợp Công an xã quan tâm, hỗ trợ một trường hợp người lao động thuộc diện theo dõi, quản lý liên quan đến ma túy, tạo điều kiện để người này ổn định việc làm, cuộc sống và có cơ hội tiến bộ. Cách làm này cụ thể hóa mô hình "Chính quyền - Doanh nghiệp - Nhân dân chung tay xây dựng xã Tân Thành không ma túy, không tội phạm, tệ nạn xã hội". Thay vì chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, doanh nghiệp cùng tham gia nhận diện nguy cơ, tuyên truyền, phòng ngừa và hỗ trợ người lao động thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống ma túy.

Thông qua hoạt động này, Công an xã Tân Thành tiếp tục vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện cho người thuộc diện quản lý sửa chữa sai lầm, ổn định cuộc sống. Đây là hướng tiếp cận gắn mục tiêu địa bàn không ma túy với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và việc làm, sinh kế của người lao động.

Tiết học pháp luật của Công an Bến Cầu dành cho học sinh

Hướng đến địa bàn sạch ma túy

Ở xã Bến Cầu, sau 30 ngày phát động cao điểm, lực lượng Công an tập trung kiểm tra, xử lý và quản lý địa bàn. Công an xã tổ chức 83 lượt kiểm tra, test ma túy, phát hiện 23 trường hợp dương tính; lập hồ sơ đưa 20 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; xử lý hình sự 3 đối tượng, triệt xóa 4 vụ với 4 đối tượng liên quan đến ma túy. Những con số này phản ánh tình hình cần tiếp tục được kiểm soát chặt, nhất là ở nhóm đối tượng có nguy cơ tái sử dụng hoặc liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Song song đó, Công an xã Bến Cầu tăng cường quản lý cư trú, kiểm tra 25 hộ dân; tổ chức 3 cuộc tuyên truyền pháp luật về ma túy với 118 lượt người tham dự và 5 tiết học pháp luật cho 210 học sinh. Ngoài ra, Công an xã cũng tham mưu UBND xã Bến Cầu ra mắt điểm tư vấn, tiếp nhận cai nghiện ma túy, giúp người nghiện và gia đình tiếp cận thông tin, lựa chọn biện pháp cai nghiện phù hợp.

Với địa bàn có hoạt động dân cư, đi lại và giao thương cần được quản lý thường xuyên, việc kết hợp kiểm tra cư trú, tuyên truyền trong cộng đồng và hỗ trợ cai nghiện góp phần khép kín các khâu phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, bảo đảm ANTT và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Bên cạnh đó, Công an xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, chung tay xây dựng địa bàn an toàn, quyết tâm xây dựng xã Bến Cầu không ma túy vào năm 2030.

Công an xã Tân Thành kiểm tra ma túy đối với nhân viên Hợp tác xã Trung Tín

Tại xã Vĩnh Thạnh, trọng tâm được đặt vào tuyên truyền trong trường học, đưa thông tin phòng ngừa đến từng ấp và hỗ trợ cai nghiện ngay tại cơ sở. Từ ngày 07 đến 28/10, Công an xã tổ chức tuyên truyền tại trường THCS Vĩnh Thạnh với 195 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Nội dung tập trung vào tác hại của ma túy, thủ đoạn lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng ma túy, kỹ năng nhận biết và cách phòng tránh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Để thông tin không chỉ dừng lại trong buổi tuyên truyền, Công an xã Vĩnh Thạnh lắp đặt 12 bảng tuyên truyền phòng, chống ma túy tại 6 ấp, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng cũng rà soát, quản lý các trường hợp liên quan đến ma túy, tổ chức kiểm tra 17 trường hợp, phát hiện 1 trường hợp dương tính; lập thủ tục đưa 1 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện. Các trường hợp liên quan được tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu cam kết không sử dụng trái phép chất ma túy, không vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, Vĩnh Thạnh đã công bố, đưa vào hoạt động "Điểm tiếp nhận và tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy", nhằm tạo điều kiện để người nghiện và gia đình được tư vấn, hướng dẫn thủ tục cai nghiện, tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định. Việc hình thành đầu mối hỗ trợ tại địa phương góp phần tháo gỡ tâm lý e ngại, giúp người có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ sớm hơn, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, phòng ngừa tái nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian tới, Công an xã Vĩnh Thạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường rà soát, quản lý địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; phát huy hiệu quả hoạt động của "Điểm tiếp nhận và tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy"; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Từ những cách làm tại Tân Thành, Bến Cầu và Vĩnh Thạnh có thể thấy, xây dựng xã, phường không ma túy không thể chỉ dựa vào các đợt ra quân hay số vụ án được phát hiện. Hiệu quả lâu dài đòi hỏi sự kết hợp giữa đấu tranh với tội phạm, kiểm tra và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cùng công tác tuyên truyền thường xuyên trong trường học, doanh nghiệp và từng khu dân cư.

Mỗi địa phương có đặc điểm, nhóm nguy cơ và điều kiện khác nhau nên giải pháp cần được triển khai phù hợp: Tân Thành phát huy vai trò đồng hành của doanh nghiệp; Bến Cầu kết hợp kiểm tra, xử lý với quản lý cư trú, tuyên truyền và tư vấn cai nghiện; Vĩnh Thạnh chú trọng học đường, truyền thông tại các ấp và hỗ trợ người nghiện tiếp cận dịch vụ. Điểm chung là đưa trách nhiệm phòng, chống ma túy đến gần người dân, không để công tác này chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an.

Với kết quả đấu tranh trong tháng 10 cùng những mô hình đang được triển khai ở cơ sở, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục đặt mục tiêu chủ động nhận diện, quản lý chặt địa bàn và đối tượng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; mở rộng các biện pháp phòng ngừa xã hội. Sự vào cuộc của Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhà trường, doanh nghiệp và Nhân dân là yếu tố quan trọng để ngăn ma túy xâm nhập cộng đồng, giữ vững an ninh, trật tự và từng bước xây dựng những xã, phường an toàn, lành mạnh không ma túy.