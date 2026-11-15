Tây Ninh quyết tâm xây dựng địa bàn không ma tuý

Xác định xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, ngày 3/4/2026, Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết số 25 về xây dựng tỉnh Tây Ninh không ma túy vào năm 2030. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành triển khai giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, đấu tranh, phòng ngừa và quản lý đối tượng liên quan đến ma túy.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác chuyên môn và nghiệp vụ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 970 vụ, 1.852 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 652 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý III phát hiện, bắt giữ 280 vụ, 573 đối tượng; tổ chức rà soát, test nhanh chất ma túy đối với 15.300 lượt người, phát hiện 1.602 trường hợp dương tính, trong đó xử lý hình sự 509 trường hợp, xử lý hành chính 1.093 trường hợp.

Công an tỉnh Tây Ninh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người có uy tín trên địa bàn.

Ban giám đốc Công an tỉnh cũng đã phân công các đoàn công tác tiến hành làm việc, kiểm tra và hướng dẫn công tác xây dựng xã, phường không ma túy. Sau cao điểm tổng rà soát, truy quét, làm sạch địa bàn, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, gắn với quản lý người nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện và phát huy vai trò của nhân dân.

Theo Công an xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh, sau khi xã Mỹ Lộc được công nhận xã không ma túy vào năm 2025, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững kết quả trong năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Tây Ninh không ma túy vào năm 2030.

Xác định tuyên truyền, phòng ngừa là nhiệm vụ quan trọng, Công an xã đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, Công an xã Mỹ Lộc đã tham mưu UBND xã xây dựng “Điểm tiếp nhận và tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy” đặt tại trụ sở Công an xã. Điểm tiếp nhận tạo điều kiện để người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và gia đình tiếp cận thông tin, được tư vấn, hướng dẫn về cai nghiện, điều trị nghiện, quản lý sau cai và các chính sách hỗ trợ có liên quan theo quy định.

Tại xã Cần Giuộc, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy được gắn với mục tiêu xây dựng 6/26 ấp không có ma túy trong năm 2026. Địa phương duy trì, phát huy hiệu quả mô hình Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm 373 với sự phối hợp của Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân thường trực. Các tổ tuần tra hoạt động theo từng khung giờ, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm, vừa kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Cùng với đấu tranh, Công an tỉnh triển khai xây dựng 96 điểm tư vấn, tiếp nhận cai nghiện tại 96 xã, phường; 5 điểm cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện và 7 mô hình điểm quản lý, phòng ngừa tái nghiện. Các mô hình góp phần mở rộng hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện, hạn chế nguy cơ tái nghiện và tái phạm.

Công an tỉnh Tây Ninh tăng cường phổ biến pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Công an tỉnh Tây Ninh xác định, công tác xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy phải được triển khai thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng Công an cơ sở phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với nhiệm vụ xây dựng địa bàn an toàn, không ma túy.

Xây dựng tỉnh Tây Ninh không ma túy là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa đấu tranh, xử lý với phòng ngừa, quản lý và hỗ trợ cai nghiện. Kết quả không chỉ được đo bằng số địa bàn đạt chuẩn mà còn ở khả năng giữ vững an ninh, trật tự, ngăn ngừa tội phạm phát sinh từ cơ sở và hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tái hòa nhập, không để xảy ra tái phạm.

Với quyết tâm cao, từ chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Tây Ninh đến những mô hình cụ thể tại cơ sở, xã, phường đang được lực lượng Công an triển khai thực hiện, mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy đang từng bước được hiện thực hóa.