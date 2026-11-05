Tây Ninh quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng tại các khu công nghiệp

Ngày 5/11, tại cuộc họp chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn còn tồn đọng, nhất là vấn đề kinh phí chi trả bồi thường và bố trí tái định cư cho người dân.

Tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn về mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ các dự án công nghiệp, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và phát triển kinh tế địa phương.

Thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh cho thấy, đến ngày 3/11/2026, công tác bồi thường, thu hồi đất đang được triển khai tại 25 dự án KCN trên địa bàn. Tổng diện tích đã thực hiện chi trả đạt hơn 3.067ha, tương đương 78,52% kế hoạch. Có 6.974 trường hợp được nhận tiền bồi thường, đạt 67,28%, với tổng kinh phí gần 12.287 tỷ đồng.

Riêng trong ba ngày đầu tháng 11, Trung tâm đã giải ngân hơn 1.419 tỷ đồng cho 545 trường hợp, tương ứng diện tích 143,72ha. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp. Tại một số dự án, việc bồi thường đã đạt tỷ lệ cao.

Cụ thể, KCN Hựu Thạnh thuộc xã Đức Hòa đã hoàn thành chi trả cho 1.318 trường hợp, với diện tích gần 515ha, đạt 98,24%. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1.921 tỷ đồng, tương đương 97,1% kế hoạch.

Trong khi đó, KCN Phú An Thạnh mở rộng tại xã Bến Lức đã chi trả cho 67/73 trường hợp, diện tích 76,25ha, đạt 95,31%, với số tiền hơn 375 tỷ đồng.

Dù vậy, bức tranh giải phóng mặt bằng tại các KCN vẫn còn những điểm nghẽn. Nhiều trường hợp đã đồng ý nhận bồi thường nhưng chưa được thanh toán do chủ đầu tư thiếu kinh phí. Một số dự án khác gặp khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện thủ tục và triển khai khu tái định cư.

Đáng chú ý, tại KCN Lộc Giang, hiện vẫn còn 505 trường hợp chưa nhận tiền, liên quan diện tích 168,20ha, với tổng kinh phí hơn 1.301 tỷ đồng. Trong số này, 192 trường hợp đã đăng ký nhận bồi thường, tương ứng hơn 811 tỷ đồng, nhưng chưa thể chi trả do nguồn vốn của chủ đầu tư chưa được bố trí đầy đủ.

Tại KCN Thế Kỷ, số trường hợp chưa được thanh toán là 175, với diện tích 41,44ha, kinh phí hơn 615 tỷ đồng. Ngoài khó khăn về bồi thường, việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư chưa hoàn tất và những bất đồng trong thực hiện phương án đã phê duyệt cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đối với KCN Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng tại xã Cần Giuộc, đến nay mới có 108/316 trường hợp được chi trả, với diện tích 36,99ha. Dự án còn 117 trường hợp chưa được bồi thường, 5 trường hợp mới nhận một phần tiền và 52 nhà, công trình chưa xác định được điều kiện hỗ trợ, bồi thường.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các sở, ngành và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chuyển đủ kinh phí để thanh toán cho người dân theo phương án đã phê duyệt trong tháng 11/2026, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư.

Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận. Đối với những trường hợp không chấp hành, phải hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để công việc chậm trễ trong phạm vi được giao, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ các dự án công nghiệp.