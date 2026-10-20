Cụ thể, Đội K71 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Oddar Meanchey, Đội K73 quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Pailin và Battambang.

Tây Ninh quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Tính từ ngày 4.9 đến 20.10, trong giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 – 2027); các Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), K71 và K73 đã quy tập được 183 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Riêng hai Đội K71 và K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 138 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn này, Đội K70 quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K cẩn trọng thực hiện công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại Campuchia

Cùng ngày trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hai Đội K71 và K73 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xã Tân Thành và xã Tân Hòa tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Suối Tre – Đồng Rùm và tại khu vực Bệnh viện K71B. Khối lượng đất đào tìm trong ngày khoảng 1.750m³, chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K tích cực đào tìm hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn thuộc Vương quốc Campuchia

Lũy kế từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 436 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 424 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia và 12 hài cốt liệt sĩ trong nước, đạt 72,67% chỉ tiêu được giao.