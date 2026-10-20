Cụ thể, Đội K71 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Oddar Meanchey; Đội K73 quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Pailin và Battambang (Vương quốc Campuchia).

Tính từ ngày 4/9 - 20/10/2026, trong giai đoạn XXVI (mùa khô 2026–2027), các Đội K70, K71 và K73 đã quy tập được 183 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Trong đó, Đội K70 quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ; Đội K71 quy tập được 75 hài cốt liệt sĩ và Đội K73 quy tập được 63 hài cốt liệt sĩ.

Tây Ninh quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Riêng hai Đội K71 và K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 138 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn này.

Lũy kế từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 436 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 424 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 12 hài cốt liệt sĩ trong nước, đạt 72,67% chỉ tiêu được giao.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang diễn ra.

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hai Đội K71 và K73 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xã Tân Thành và xã Tân Hòa tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Suối Tre – Đồng Rùm và tại khu vực Bệnh viện K71B. Khối lượng đất đào tìm trong ngày khoảng 1.750m³, tuy nhiên chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Các Đội K tiếp tục duy trì lực lượng, chủ động phối hợp với chính quyền và Nhân dân địa phương, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.