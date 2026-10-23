Tây Ninh quy tập 709 hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh xác định danh tính bằng ADN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa trực tiếp kiểm tra lực lượng Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: THANH PHONG)

Ngày 23/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, đánh giá công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt nhiều kết quả thiết thực, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh và Ban Chỉ đạo Quân khu. Kết quả thể hiện nỗ lực của các lực lượng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu. (Ảnh THANH PHONG)

Từ ngày 15/10/2025 đến 20/10/2026, qua ba đợt tìm kiếm với tổng thời gian 174 ngày, ba Đội K đã đào tìm 379 vị trí, với tổng khối lượng đất đá khoảng 37.356m³, quy tập được 694 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong nước, các lực lượng khảo sát 31 vị trí, tổ chức đào tìm 14 vị trí trên diện tích khoảng 35.000m², với khối lượng đất đá khoảng 50.000m³, qua đó quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ. Đội K71 là một trong những đơn vị tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin do nhân dân cung cấp; phối hợp khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các Đội K71 và K73 phối hợp lực lượng địa phương xác minh 29 thông tin về mộ tập thể tại các bệnh viện, bệnh xá và 28 thông tin về mộ lẻ, làm cơ sở triển khai kế hoạch tìm kiếm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa tặng bằng khen của Chủ tịch cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh THANH PHONG)

Cùng với đó, công tác tìm kiếm, quy tập, nhiệm vụ xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN được triển khai tích cực. Từ ngày 10/6 đến 21/8/2026, tỉnh hoàn thành lấy mẫu tại 18.593 mộ chưa xác định được danh tính ở 18 nghĩa trang liệt sĩ. Ban Chỉ đạo tỉnh hoàn thành bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ giám định ADN.

Trong công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân, Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, thu nhận 5.751 mẫu ADN thân nhân của hơn 4.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong đó, 5.146 trường hợp trùng với danh sách do Cục cung cấp, 605 trường hợp phát sinh ngoài danh sách; tỷ lệ thực hiện đạt 95,36% theo báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 14 tập thể. (Ảnh: THANH PHONG)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh: Nhiệm vụ thời gian tới còn nhiều khó khăn do khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, yêu cầu cao, trong khi lực lượng, phương tiện, kinh phí và điều kiện bảo đảm còn hạn chế. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường khảo sát, xác minh, tập trung xử lý các nguồn tin về mộ tập thể, bệnh viện, bệnh xá và những địa bàn có căn cứ tìm kiếm. Quá trình thực hiện phải chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng và phương tiện.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 20 cá nhân. (Ảnh: THANH PHONG)

Thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.