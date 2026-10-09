Tây Ninh quy tập 400 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Trong số 400 hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 388 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên đất bạn Campuchia và 12 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước.

Tại Campuchia, trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), Đội K71 và Đội K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 286 hài cốt liệt sĩ.

Phát huy kết quả đạt được, bước vào giai đoạn XXVI, từ ngày 4/9 đến 9/10/2026, hai đội tiếp tục quy tập được 102 hài cốt liệt sĩ, trong đó Đội K71 quy tập 50 hài cốt liệt sĩ, Đội K73 quy tập 52 hài cốt liệt sĩ.

Đội K73 đào tìm được hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Riêng ngày 9/10, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K71 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey; Đội K73 quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Svay Rieng.

Song song với nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước được tỉnh Tây Ninh triển khai tích cực.

Các lực lượng chức năng tập trung rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, khảo sát địa bàn; phối hợp với cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân thu thập, đối chiếu những nguồn tin về nơi chôn cất liệt sĩ.

Qua đó, đã tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục xác minh nhiều nguồn tin, địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trên đất bạn.

Kết quả quy tập 400 hài cốt liệt sĩ là dấu mốc quan trọng trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh Tây Ninh, đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền, lực lượng chức năng, nhân dân Campuchia.

Đằng sau mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là những ngày tháng cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám địa bàn, vượt qua khó khăn về địa hình, thời tiết, lần theo từng nguồn tin, dấu tích chiến trường xưa.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu của chiến dịch mà còn đáp lại niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình và đồng đội, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.