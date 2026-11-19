Theo báo cáo của Tỉnh ủy Tây Ninh, hệ thống hạ tầng số và mạng di động 5G đã được phủ sóng tới 100% các xã, ấp trên địa bàn, tạo đột phá lớn trong việc thu hẹp khoảng cách công nghệ và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Những năm qua, tỉnh Tây Ninh luôn đặt nhiệm vụ phát triển hạ tầng số tại vùng đồng bào DTTS ở vị trí ưu tiên chiến lược. Điểm sáng nổi bật là hạ tầng viễn thông đã phủ kín đến cấp ấp, khu phố.

Cụ thể, mạng di động 3G, 4G, 5G và Internet cố định đã phủ sóng 100% số ấp toàn tỉnh, kể cả địa bàn nông thôn và khu vực biên giới. 100% xã, phường đã được triển khai mạng 5G, đưa công nghệ hiện đại phục vụ trực tiếp đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet cáp quang đạt 97,25% và 100% người dùng có khả năng tiếp cận Internet tốc độ cao (từ 1GB/s trở lên). Thông qua Tổ Công nghệ số cộng đồng và lực lượng “Đại sứ số”, người dân vùng biên giới được hướng dẫn sử dụng Tây Ninh Smart, chữ ký số và định danh điện tử VNeID. Sóng 5G nay đã trở thành cầu nối ngắn nhất đưa thông tin chính thống, tri thức và dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với đồng bào.

Anh Danh Xà Em (người Khmer, sống tại ấp Hòa Đông A, xã biên giới Phước Vinh) chia sẻ: “Trước đây ở vùng biên giới, mỗi lần muốn làm giấy tờ hành chính hay tra cứu thông tin chính sách, bà con phải đi lại khá xa và mất nhiều thời gian. Từ ngày địa phương được phủ sóng 5G và có Tổ Công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn cài đặt VNeID, Tây Ninh Smart, việc nộp hồ sơ trực tuyến hay tìm hiểu quy định pháp luật ngay trên điện thoại trở nên rất nhanh chóng. Nhờ có mạng tốc độ cao, bà con cũng học hỏi thêm nhiều kỹ thuật canh tác mới và biết cách phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng”.

Người dân và đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Ninh tiếp cận tiện ích từ hạ tầng mạng 5G tốc độ cao khi đến làm thủ tục, giao dịch hành chính. Ảnh: Tuấn Kiệt

Song hành với chuyển đổi số, hạ tầng dân sinh thiết yếu như điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, giúp 100% hộ dân có điện an toàn và giao thông thông suốt. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và đào tạo nghề, đời sống kinh tế của bà con ngày càng khởi sắc, toàn tỉnh hiện chỉ còn 13 hộ nghèo là người DTTS (chiếm 0,65%). Các giá trị văn hóa cũng được bảo tồn gắn với du lịch cộng đồng qua các chương trình tiếng Khmer, di tích Óc - Eo và 12 nhà văn hóa dân tộc.

Tây Ninh hiện có 19 xã biên giới với 17 dân tộc thiểu số sinh sống xen kẽ. Xác định phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh, cấp ủy và chính quyền tỉnh luôn chú trọng phát huy vai trò của lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng cùng đội ngũ người có uy tín, già làng trong cộng đồng.

Thông qua các mô hình thiết thực như “Tết Quân - Dân”, “Chợ Xuân 0 đồng”, cùng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng. Sự gắn kết bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân tại vùng biên giới đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn từ sớm mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc phủ sóng 5G và Internet tốc độ cao đến tận các ấp biên giới không chỉ là một bước tiến về hạ tầng công nghệ, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền Tây Ninh trong việc đưa đồng bào dân tộc thiểu số bước vào kỷ nguyên số, không để ai bị bỏ lại phía sau.