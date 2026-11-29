Nhiều tiềm năng, lợi thế

Khu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp Mười, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh đang triển khai thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 9/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành Y học cổ truyền Việt Nam. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển y học cổ truyền phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Tây Ninh có không gian phát triển đa dạng với lợi thế về đất đồi, đất xám, đất phèn, đất phù sa và hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Đây là điều kiện thuận lợi để bảo tồn, phát triển các vùng dược liệu, kết hợp với hệ thống công nghiệp chế biến, logistics và tiềm năng du lịch chăm sóc sức khỏe.

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có nhiều loại dược liệu có giá trị như Hà thủ ô đỏ, Bình vôi, Sa nhân, Địa liền, Mã tiền, Dây đau xương... Riêng Khu Bảo tồn Dược liệu Đồng Tháp Mười đang bảo tồn khoảng 821ha Tràm gió, đồng thời khai thác tự nhiên khoảng 16,5ha với 5 loài dược liệu và nuôi trồng khoảng 37,5ha với 14 loài dược liệu. Giá trị bình quân ước đạt khoảng 160 triệu đồng/ha/năm.

Toàn tỉnh hiện có 1 cơ sở dược liệu được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GACP và 5 cơ sở sản xuất dược liệu, thuốc cổ truyền đạt chuẩn GMP đang hoạt động.

Trong đó, mô hình phát triển khép kín từ bảo tồn nguồn gen, vùng trồng, nhà máy sản xuất đến thương mại hóa sản phẩm và du lịch sinh thái chăm sóc sức khỏe tại Khu Bảo tồn Dược liệu Đồng Tháp Mười là hướng đi có thể nghiên cứu nhân rộng.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh làm việc với chuyên gia và doanh nghiệp về hợp tác và đầu tư công nghệ trong ngành dược liệu

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; đẩy mạnh mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở y tế. Tỉnh khuyến khích phát triển các phương pháp điều trị không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh và các kỹ thuật chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cùng với đó, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ người hành nghề; củng cố mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, nhất là tại tuyến y tế cơ sở. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền cũng được khuyến khích lồng ghép với quản lý bệnh không lây nhiễm, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.

Đối với lĩnh vực dược liệu, tỉnh định hướng bảo tồn, phát triển bền vững các vùng dược liệu quý, cây thuốc bản địa; hình thành vùng trồng dược liệu có giá trị kinh tế cao, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn GACP. Đồng thời, tăng cường quản lý chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền và thuốc cổ truyền trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, lưu thông và sử dụng.

Xây dựng thương hiệu y học cổ truyền gắn với du lịch

Tại Tây Ninh đang có hoạt động du lịch khám phá dược liệu Đồng Tháp Mười

Tây Ninh định hướng xây dựng thương hiệu y học cổ truyền gắn với du lịch sinh thái và kinh tế sức khỏe. Trong đó, khuyến khích phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền phù hợp với tiềm năng địa phương; kết nối các cơ sở khám, chữa bệnh, vùng trồng dược liệu, doanh nghiệp du lịch và các sản phẩm đặc trưng để hình thành chuỗi giá trị.

Tỉnh cũng chú trọng hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP từ dược liệu, quảng bá thương hiệu, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến dược liệu và sản xuất thuốc cổ truyền.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, số hóa dữ liệu về bài thuốc gia truyền, dược liệu và tri thức y học cổ truyền; hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm có tiềm năng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, củng cố đội ngũ làm công tác quản lý và chuyên môn về y học cổ truyền tại các cơ sở y tế; chú trọng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, giáo dục y đức và đạo đức nghề nghiệp.

Công tác quản lý hành nghề, kiểm tra chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền cũng được tăng cường; kiên quyết phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và hành nghề trái phép.