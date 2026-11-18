Quang cảnh kỳ họp

Ngày 18/11/2026, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, dự kiến đến năm 2035, hướng đến các tiêu chuẩn đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 45% trở lên, phấn đấu đạt 50-55%. Mật độ đường giao thông đô thị đạt 6-8km/km2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100% tại khu vực đô thị và 98% tại khu vực nông thôn; phấn đấu đạt 100% trên toàn tỉnh.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch được đặt mục tiêu đạt 85% tại khu vực đô thị, 80% tại khu vực nông thôn và phấn đấu đạt hơn 85% trên toàn tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Để hướng tới mục tiêu đô thị loại I, tỉnh Tây Ninh đề ra lộ trình phân loại các đô thị và thành lập thêm phường trong giai đoạn 2026-2028.

Trong năm 2026, tỉnh dự kiến hoàn thành việc thành lập 9 phường gồm: Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Biên và Tân Châu.

Đến quý II/2027, tỉnh phấn đấu hoàn thành phân loại, thành lập thêm khoảng 10-15 phường. Cùng giai đoạn này, Tây Ninh dự kiến hoàn thành phân loại 21 đô thị chuyển tiếp loại III và 5 đô thị chuyển tiếp loại II, gồm Tân An, Tân Ninh, Hòa Thành, Trảng Bàng và Kiến Tường.

Giai đoạn 2027-2028, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành phân loại các đô thị mới đạt tiêu chuẩn loại II, gồm: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và Bến Cầu - Mộc Bài. Các đô thị Đông Thành, Tân Trụ, Tân Châu và Thủ Thừa được định hướng phân loại đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống đô thị, chương trình chú trọng phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh định hướng xây dựng công viên, cây xanh, hồ điều tiết tại các đô thị loại II và khu vực có nguy cơ ngập úng; từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước, công trình kiểm soát ngập, đồng thời tăng cường ứng dụng nền tảng số trong giám sát, cảnh báo thiên tai và quản lý đô thị.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh đề nghị cần sớm cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở, thành các kế hoạch, đề án và dự án ưu tiên; xác định rõ lộ trình, nguồn lực, trách nhiệm thực hiện; gắn phát triển đô thị với quy hoạch giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối và phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.