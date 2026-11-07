Tây Ninh phát huy sức mạnh văn hóa, khơi dậy khát vọng phát triển

96 xã, phường tỉnh Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh có sử dụng AI)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Từ nay đến ngày 24/11, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số; triển khai cổ động trực quan tại các trung tâm hành chính, khu dân cư và không gian công cộng.

Các sản phẩm truyền thông số, video ngắn, triển lãm trực tuyến về di tích, di sản văn hóa cũng được chú trọng nhằm lan tỏa giá trị truyền thống, nhất là trong thế hệ trẻ.

Phụ nữ xã Vĩnh Hưng đồng diễn thể dục nhịp điệu. (Ảnh THANH PHONG)

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được tổ chức với các chương trình nghệ thuật đường phố, trình diễn nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian, liên hoan ẩm thực và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Từ ngày 16 đến 24/11, tổ chức triển lãm ảnh, tranh nghệ thuật giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa dân tộc và thành tựu phát triển văn hóa; đồng thời quảng bá di sản, thể thao và du lịch Tây Ninh.

Trong lĩnh vực thể dục thể thao, tỉnh phát động các giải thể thao quần chúng, đồng diễn, biểu diễn võ cổ truyền và thi đấu các môn thể thao dân tộc, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Tổ chức hội nghị Văn hóa tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 20/11, nhằm đánh giá kết quả phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và đề xuất giải pháp trong giai đoạn mới.

Các xã tổ chức giải thể thao quần chúng, tạo sân chơi để thanh thiếu niên địa phương giao lưu học tập. (Ảnh: THANH PHONG)

Với kinh phí dự kiến hơn 1,64 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp, tỉnh yêu cầu các hoạt động được tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; xác định cơ sở và khu dân cư là địa bàn trọng tâm, nhân dân là chủ thể sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng văn hóa.

Thông qua chuỗi hoạt động, Tây Ninh hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.