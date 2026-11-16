Tây Ninh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: THANH PHONG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, nhân dân dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng, Nhà nước lấy nhân dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là cội nguồn hình thành bản sắc, nhân cách và tâm hồn Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn liền với xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Vì vậy, cần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Biểu dương những kết quả tỉnh Tây Ninh, phường Kiến Tường và Khu phố 3 đạt được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Khu phố 3, phường Kiến Tường. (Ảnh: THANH PHONG)

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, con người và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể hóa các quan điểm, định hướng thành những chương trình, việc làm thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương.

Người dân Khu phố 3, phường Kiến Tường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Cùng với đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân; thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng chí cũng yêu cầu gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, chú trọng cụ thể hóa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với truyền thống, bản sắc của từng địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu phố 3, phường Kiến Tường. (Ảnh: THANH PHONG)

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và những người có uy tín trong cộng đồng; chủ động đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai trái gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, phường Kiến Tường và Khu phố 3 sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.