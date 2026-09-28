Tây Ninh: Phát huy lợi thế văn hóa, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Du khách tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Bình Minh

Ngay từ đầu năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, gắn phát triển du lịch với quảng bá hình ảnh địa phương. Tỉnh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đồng thời xây dựng các giải pháp mang tính đột phá cho giai đoạn 2026-2030.

Việc xây dựng đề án phát triển du lịch Tây Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, cùng quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn được kỳ vọng tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, tỉnh Tây Ninh chú trọng mở rộng liên kết vùng, hình thành hệ sinh thái du lịch kết nối giữa các điểm đến. Đến nay, tỉnh đã đưa vào khai thác hiệu quả 37 chương trình kết nối điểm đến do Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức, cùng 5 sản phẩm du lịch.

Các hoạt động khảo sát, nghiên cứu phát triển sản phẩm được mở rộng tại khu vực Đồng Tháp Mười, trong đó có Làng nổi Tân Lập, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tỉnh cũng khảo sát các điểm du lịch tại khu vực Long An, Tân An, Khánh Hậu và Thủ Thừa nhằm phục vụ định hướng phát triển du lịch đường sông, đồng thời nghiên cứu kết nối sản phẩm với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố.

Đây là hướng đi nhằm khai thác thế mạnh riêng của từng địa phương, mở rộng không gian trải nghiệm và kéo dài hành trình của du khách. Khi các điểm đến được kết nối thành tour, tuyến, những giá trị văn hóa, sinh thái và lịch sử sẽ có thêm cơ hội phát huy, thay vì phát triển riêng lẻ.

Các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được khuyến khích chỉnh trang cơ sở vật chất, phát triển dịch vụ mới, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và niêm yết giá công khai. Đây là những yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin, tạo sự hài lòng và khuyến khích du khách quay trở lại.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng của năm 2026, ngành du lịch của tỉnh ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực cả về lượng khách và doanh thu. Theo đó, tổng lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch từ đầu năm đến nay đạt khoảng 7,45 triệu lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 190.000 lượt.

Cùng với sự tăng trưởng về lượng khách, doanh thu du lịch tỉnh Tây Ninh trong 9 tháng của năm đạt khoảng 6.740 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 84,3% kế hoạch năm 2026. Mức tăng trưởng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách cho thấy hoạt động du lịch đang tạo ra giá trị kinh tế ngày càng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Trong bức tranh du lịch của tỉnh Tây Ninh, núi Bà Đen tiếp tục giữ vai trò điểm đến thương hiệu, thu hút đông đảo du khách. Cùng với cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử, lễ hội truyền thống và những giá trị văn hóa đặc sắc là nguồn tài nguyên quan trọng để Tây Ninh xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm và khám phá của nhiều nhóm khách.

Công tác tổ chức sự kiện, lễ hội và xúc tiến quảng bá tiếp tục được tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh. Trong 9 tháng của năm 2026, tỉnh tổ chức thành công 12 chương trình, sự kiện lớn và hơn 70 lễ hội, góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa đặc sắc của địa phương. Tây Ninh cũng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá tại nhiều địa phương, sự kiện du lịch trong nước, đồng thời tăng cường truyền thông trên báo chí, nền tảng số và các kênh thông tin quốc tế.