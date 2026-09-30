Tây Ninh phát huy hiệu quả tài sản công.

86 dự án được tháo gỡ

Trong quá trình mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Tây Ninh xác định việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Việc tháo gỡ các vướng mắc được kỳ vọng góp phần khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh đã khảo sát thực tế tại nhiều dự án còn tồn đọng, trong đó có khu đô thị mới, khu tái định cư, khu dân cư - thương mại dịch vụ và trường đua ngựa của Công ty Cổ phần Địa ốc Hồng Phát tại xã Hậu Nghĩa; dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Suntec tại xã Tân Long; Khu phức hợp giải trí Khang Thông (HappyLand), Khu tái định cư giai đoạn 1 và Khu dân cư nhà vườn tại xã Bình Đức.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội Tân Trụ cũ đang được cải tạo để chuyển đổi công năng thành Trạm Y tế xã Tân Trụ. Ảnh: BTN.

Ngoài ra còn có dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp An Nhựt Tân tại xã Nhựt Tảo và Dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An tại xã Tân Tập.

Qua kiểm tra, các đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục phối hợp, chủ động rà soát và đề xuất hướng xử lý phù hợp đối với từng dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, đến nay có 86 dự án đã hoàn thành xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc.

Hiện còn 62 dự án đang được theo dõi, đôn đốc thực hiện phương án xử lý; trong đó 59 dự án đã xây dựng phương án tháo gỡ và tiếp tục được theo dõi quá trình thực hiện.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý những dự án còn vướng mắc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, chỉ đạo chưa quyết liệt để xảy ra tình trạng kéo dài.

3.553 cơ sở nhà, đất được rà soát, sắp xếp

Song song với xử lý các dự án tồn đọng, Tây Ninh tập trung giải quyết tình trạng nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và hợp nhất đơn vị hành chính.

Ngày 3/3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất dôi dư sau hợp nhất đơn vị hành chính.

Đến ngày 7/5/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục thành lập Tổ công tác tham mưu rà soát, xử lý, khai thác, sử dụng tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Toàn tỉnh có 3.553 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, gồm 3.387 cơ sở thuộc địa phương quản lý và 166 cơ sở do Trung ương chuyển giao tỉnh quản lý.

Đối với 3.387 cơ sở thuộc địa phương quản lý, toàn bộ đã được phê duyệt phương án sắp xếp, đạt 100%.

Theo phương án, 456 cơ sở được điều chuyển; 420 cơ sở được chuyển giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà thuộc UBND cấp xã quản lý, khai thác theo quy định hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất khai thác; 2.511 cơ sở được giữ lại để tiếp tục sử dụng.

Đối với 166 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao, tỉnh cũng đã có phương án xử lý toàn bộ.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chuyển, chuyển giao 103 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã, phường quản lý, sử dụng. Trong đó, 54 cơ sở được điều chuyển và 49 cơ sở được chuyển giao cho các tổ chức quản lý, kinh doanh nhà cấp xã khai thác.

Tây Ninh phát huy hiệu quả tài sản công.

Hiện các xã, phường đang xây dựng kế hoạch khai thác đối với những cơ sở được giao.

Ngoài ra, 12 cơ sở đất được thực hiện giao đất, cho thuê đất; 5 cơ sở nhà, đất tiếp tục được xử lý do phát sinh vướng mắc; 3 cơ sở đã có đơn vị đề nghị được bố trí và 43 cơ sở đang được xác định nhu cầu để bố trí.

Tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo hoàn tất các phương án đã được phê duyệt, nhất là những cơ sở đang trong quá trình điều chuyển, chuyển giao, bố trí hoặc khai thác, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Tây Ninh phấn đấu hoàn thành việc xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong năm 2026, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí.