Tây Ninh phát huy động lực tăng trưởng, phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng 10,5%

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tăng trưởng kinh tế duy trì đà tích cực

Ngày 15/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh tăng 10,30%, vượt kịch bản đề ra 0,09 điểm phần trăm, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực phía nam. Trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 14%; thương mại-dịch vụ tăng 8,49%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,23%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: THANH PHONG)

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02%, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 15,32%. Toàn tỉnh có 35 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 68,24%. Đây tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm năng lực sản xuất và thu hút nguồn lực đầu tư.

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì đà phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 174,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt 27 tỷ USD, xuất siêu khoảng 4,04 tỷ USD. Du lịch đón 7,45 triệu lượt khách, doanh thu tăng 52,8%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu. (Ảnh: THANH PHONG)

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán Trung ương giao. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; tỉnh có 5.449 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút 148 dự án đầu tư trong nước và 120 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tương ứng đạt 93.564 tỷ đồng và 1,572 tỷ USD.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; chính sách an sinh xã hội được triển khai, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn gặp khó khăn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; một số dự án vướng giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng giải đáp kiến nghị của tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh xác định trong những tháng cuối năm tập trung điều hành theo kịch bản tăng trưởng; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; phát huy các động lực từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, kinh tế cửa khẩu và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Phấn đấu tăng trưởng vượt mục tiêu, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những kết quả Tây Ninh đạt được, nhất là trong duy trì tăng trưởng hai con số và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của vùng và cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THANH PHONG)

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy thành quả, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền”; phấn đấu tăng trưởng cả năm vượt mục tiêu 10,5%.

Tỉnh cần khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV trên cơ sở số liệu thực tế, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với công nghiệp-xây dựng, cần xác định rõ các nhà máy có khả năng tăng sản lượng, dự án có thể vận hành trong quý IV và những đơn hàng xuất khẩu cần được hỗ trợ tháo gỡ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tăng trưởng công nghiệp hơn 15% là điểm sáng của Tây Ninh, tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững; đồng thời yêu cầu gắn phát triển công nghiệp với nâng cao năng lực sản xuất và tạo ra sản phẩm cụ thể.

Tây Ninh khởi động công trình đường Vành đai 4. (Ảnh: THANH PHONG)

Về đầu tư công, Phó Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026.

Tỉnh cần lập kế hoạch giải ngân hằng tuần cho từng chủ đầu tư, dự án; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm triển khai sang dự án có khả năng giải ngân tốt; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, hợp đồng và thanh toán. Đồng thời, đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có Vành đai 3, Vành đai 4 và các công trình kết nối vùng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; phát triển logistics, kinh tế cửa khẩu, nâng cao năng lực thông quan và tăng cường chống gian lận thương mại. Cùng với đó, đôn đốc tiến độ các dự án năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi xanh, ưu tiên giải ngân cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tây Ninh cần thúc đẩy chuyển đổi xanh, ưu tiên giải ngân cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: THANH PHONG)

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tây Ninh cần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, giữ vững quốc phòng, an ninh và tăng cường hoạt động đối ngoại. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố nền tảng phát triển, tạo động lực để tỉnh hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và những năm tiếp theo.