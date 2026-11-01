Tây Ninh phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Nhà kho chứa 569.937 sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu do lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện ở xã Mỹ Lệ, Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Ngày 1/11, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh cho biết, Chi cục Quản lý thị trường đang phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại một nhà kho ở ấp Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ vào ngày 21/10/2026.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường cơ động và Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp Công an xã Mỹ Lệ ghi nhận hơn 20 nhân viên đang thực hiện các công đoạn duyệt đơn, phân loại, đóng gói hàng hóa để giao cho khách đặt mua qua các nền tảng thương mại điện tử.

Hàng hóa chưa qua sử dụng không rõ nguồn gốc, xuất xứ được lực lượng chức năng phát hiện tại một nhà kho ở xã Mỹ Lệ. (Ảnh: THANH PHONG)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 569.937 sản phẩm chưa qua sử dụng, chủ yếu là mỹ phẩm, đồ gia dụng cùng nhiều mặt hàng như giày dép, túi xách, phụ kiện điện thoại, đồng hồ, mắt kính... Toàn bộ hàng hóa do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng giá trị ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm đếm, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để phục vụ xác minh, xử lý theo quy định.

Hàng hóa chưa qua sử dụng nghi có dấu hiệu nhập lậu được lực lượng chức năng phát hiện tại một nhà kho ở xã Mỹ Lệ. (Ảnh: THANH PHONG)

Trước đó, ngày 30/10, tại ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp nằm trên Quốc lộ 62, lực lượng chức năng kiểm tra một xe ô-tô tải, phát hiện đang vận chuyển 2.000 con gà thịt sống, trị giá khoảng 39 triệu đồng. Người điều khiển phương tiện cũng là chủ sở hữu số gia cầm, không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, hóa đơn, chứng từ và giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đội Quản lý thị trường số 6 phát hiện xe chở gà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, hóa đơn, chứng từ và giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: QLTT CC)

Đội Quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm theo quy định.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường góp phần ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc lưu thông, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn dịch bệnh.