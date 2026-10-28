Tây Ninh: Phát hiện hơn 5.000 vụ vi phạm, siết chống buôn lậu dịp cuối năm

Lực lượng Quản lý thị trường Tây Ninh lập biên bản hộ kinh doanh thuốc lá nhập lậu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ liên quan. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhiều thủ đoạn né tránh kiểm soát

Giám đốc Sở Công thương Tây Ninh Trương Tấn Sơn cho biết, với tuyến biên giới dài gần 369km, có nhiều đường mòn, lối mở, sông, kênh, rạch và khu vực giáp biên, địa bàn tỉnh tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để vận chuyển hàng hóa trái phép. Trong 9 tháng qua, tình hình buôn lậu cơ bản được kiềm chế, chưa xảy ra vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn xuất hiện tại một số địa bàn, chủ yếu là thuốc lá ngoại và hàng tiêu dùng.

Các đối tượng có xu hướng chia nhỏ công đoạn vận chuyển, bố trí người cảnh giới, lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Trong khi đó, gian lận thương mại, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh giám sát tiêu hủy hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 9 tháng 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 5.442 vụ, phát hiện 5.012 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 341 tỷ đồng. Tang vật tạm giữ, tịch thu gồm 331.357 bao thuốc lá ngoại, 802,9 gram vàng, 42 xe ô-tô, 56 xe gắn máy hai bánh cùng nhiều hàng hóa, phương tiện khác.

Trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phát hiện, bắt giữ 5 vụ với 7 đối tượng vận chuyển hàng cấm. Tang vật gồm 18.890 bao thuốc lá ngoại, 461 đầu hút thuốc lá điện tử chứa chất ma túy dạng Etomidate và Metomidate, 4 thân máy thuốc lá điện tử, một khẩu súng, 6 viên đạn và 3 ô-tô. Một số vụ việc đã được bàn giao cơ quan công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. (Ảnh: THANH PHONG)

Phối hợp lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng còn tham gia bắt giữ 3 đối tượng trong vụ việc, tang vật gồm 17,1 tấn dầu nhớt và 15kg ma túy.

Tại địa bàn nội địa, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 33 vụ với 37 đối tượng liên quan vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc. Trị giá tang vật trong các vụ việc ước tính hơn 5,1 tỷ đồng.

Chi cục Hải quan khu vực XVII phát hiện, xử lý 201 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 18,6 tỷ đồng, trong đó tiền ấn định thuế là 9 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 859,7 tỷ đồng. Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra 220 vụ, xử lý 186 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 2,526 tỷ đồng.

Tăng kiểm soát thị trường cuối năm

Dự báo trong quý IV/2026, sức mua hàng hóa tăng theo nhu cầu tiêu dùng và hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lực lượng Quản lý thị trường Tây Ninh bắt quả tang cơ sở sản xuất dầu gió giả nhãn hiệu, (Ảnh: THANH PHONG)

Để chủ động phòng ngừa, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tại tuyến biên giới, cửa khẩu và những địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao.

Trọng điểm kiểm soát là thuốc lá, hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số, sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc, sữa, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp doanh nghiệp, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân và cơ sở kinh doanh.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng hóa vi phạm thâm nhập thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cao điểm mua sắm cuối năm. (Ảnh: THANH PHONG)

Việc siết chặt kiểm tra, kiểm soát không chỉ góp phần ngăn chặn hàng hóa vi phạm thâm nhập thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm trật tự thị trường trong cao điểm mua sắm cuối năm.