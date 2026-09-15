Tây Ninh phát hiện đối tượng cất giữ súng, lựu đạn

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ súng, lựu đạn.

Trước đó, ngày 10/9/2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang N.H.T. (ngụ xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đang cất giữ 2 khẩu súng ngắn, 1 quả lựu đạn và nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng cất giữ súng, lựu đạn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an xã Tân Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ, bảo quản các tang vật theo quy định.

Cơ quan Công an đã lấy lời khai của N.H.T., đồng thời mời làm việc 8 người khác được xác định có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc số vũ khí, vật chứng thu giữ; làm rõ vai trò của những người liên quan và các tình tiết của vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép súng, đạn, lựu đạn và các loại vũ khí, vật liệu nổ.

Khi phát hiện súng, đạn, lựu đạn hoặc vật thể nghi là vũ khí, vật liệu nổ, người dân không được tự ý tiếp xúc, tháo lắp, kiểm tra, di chuyển hay tác động vào vật thể. Thay vào đó, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý an toàn.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân cảnh giác trước các hoạt động mua bán, trao đổi vũ khí trái phép trên không gian mạng, không tham gia các hội, nhóm hoặc đường dây mua bán, trao đổi súng, đạn, lựu đạn và vũ khí trái phép.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an nơi gần nhất hoặc trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh qua số 0272.3989.218 để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý.