Tây Ninh phát động Chương trình 'Nhà Đại đoàn kết' năm 2026

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cá nhân, đơn vị chung tay thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết” năm 2026.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành, đoàn thể cùng khoảng 60 doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu phát động chương trình, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết, sự phát triển của Tây Ninh luôn có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn ở các chương trình an sinh xã hội. Năm 2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 924 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 73 tỷ đồng.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết đợt 1 cho 20 xã, phường, mỗi đơn vị 500 triệu đồng.

Qua rà soát, toàn tỉnh còn khoảng 1.104 hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở, cần nguồn kinh phí dự kiến khoảng 83 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết trong năm 2026. Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới nhà ở với mức 90 triệu đồng/căn và hỗ trợ sửa chữa tối đa 40 triệu đồng/căn, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/12/2026.

Để thực hiện mục tiêu trên, lãnh đạo tỉnh kêu gọi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Cùng với nguồn lực xã hội hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ ít nhất một ngày lương vào Quỹ “Vì người nghèo” để chung tay thực hiện chương trình.

Trao hỗ trợ xây mới nhà ở cho đại diện 10 hộ gia đình khó khăn, mỗi căn trị giá 90 triệu đồng.

Trước lễ phát động, theo thống kê của Ban tổ chức, các doanh nghiệp đã cam kết đóng góp 55,5 tỷ đồng, gồm 51 tỷ đồng tiền mặt và 2.500 tấn xi măng trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng. Tại lễ phát động, tổng nguồn lực đăng ký hỗ trợ đạt 59 tỷ đồng.

Tại chương trình, Ban tổ chức công bố danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đồng hành; trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết đợt 1 cho 20 xã, phường, mỗi đơn vị 500 triệu đồng; đồng thời trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây mới nhà ở cho đại diện 10 hộ gia đình khó khăn, mỗi căn trị giá 90 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết” năm 2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng trao thư cảm ơn và hoa tri ân đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đài Thy cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đối với công tác an sinh xã hội của tỉnh; đồng thời khẳng định nguồn kinh phí vận động sẽ được quản lý, phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng.