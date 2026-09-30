Tây Ninh phấn đấu tăng thu ngân sách giảm phụ thuộc nguồn thu từ đất

Cảng đường thủy nội địa Thiên Lộc Thành của Công ty TNHH SX & TM Thép Tây Nam được phát triển theo hướng hiện đại. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tăng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, không để phụ thuộc quá lớn vào nguồn thu từ đất.

Theo ông Lê Văn Hẳn, tiền sử dụng đất hiện chiếm gần một phần ba tổng thu, trong khi thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu mới đạt 81,3% dự toán. Vì vậy, cùng với khai thác tốt nguồn thu từ đất, các đơn vị, địa phương tập trung tăng thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, mở rộng cơ sở thu, tạo thêm nguồn thu ổn định.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, các ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, nhất là xử lý những vướng mắc liên quan đến đất đai và nghĩa vụ tài chính. Qua đó, tạo thêm nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, góp phần củng cố nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính, Thuế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tập trung vào những địa bàn có số thu lớn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, chống thất thu, chuyển giá, gian lận, trốn thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần đẩy nhanh việc xác định giá đất cụ thể, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương nỗ lực cao nhất để phấn đấu thu ngân sách vượt trên 10% dự toán được giao.

Cùng với nhiệm vụ tăng thu, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương điều hành chi chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm các nhiệm vụ an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp thiết; đồng thời rà soát, cắt giảm hoặc giãn các khoản chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối đa đề xuất bổ sung ngoài dự toán.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh Trương Văn Liếp, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng của năm 2026 đạt kết quả khá tích cực và toàn diện. Đến ngày 24/9, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 52.000 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán Trung ương giao và 94,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt trên 45.700 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 36,3%; trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 16.200 tỷ đồng, bằng 115,9% dự toán được giao, tăng 57,7% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt hơn 6.066 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 15,6%.

Ông Trương Văn Liếp đánh giá, các khoản thu đều có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ, bình quân các khoản thu ngân sách nhà nước, thu nội địa, thu cân đối đều tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ. Kết quả khả quan nêu trên tạo dư địa quan trọng cho tỉnh trong điều hành ngân sách và bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tiến độ thu giữa các địa phương còn không đồng đều. Toàn tỉnh có 83/96 xã, phường đạt trên tiến độ thu bình quân 9 tháng, trong đó 47 địa phương đã đạt và vượt dự toán. Một số địa phương đạt kết quả cao như xã Phước Vĩnh Tây đạt 369,9%, Bến Lức đạt 253,5%, Hậu Nghĩa đạt 242,6% so với dự toán.

Bên cạnh đó, có 13/96 xã, phường có số thu dưới 75% dự toán; trong đó xã Hòa Hội đạt 47,4% và phường Kiến Tường đạt 47,8%. Có 11 xã, phường có tổng thu cân đối, không tính tiền sử dụng đất, dưới tiến độ thu bình quân.

Từ nay đến cuối năm, Sở Tài chính Tây Ninh đề nghị các địa phương đã hoàn thành dự toán tiếp tục khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, phấn đấu thu ở mức cao nhất để tạo nguồn cân đối cho năm 2026 và 2027. Đối với các địa phương có số thu thấp, phải rà soát cụ thể từng nguồn thu, từng sắc thuế, xác định số phải thu và thời gian thực hiện; trường hợp có nguy cơ hụt thu, phải chủ động phương án điều hành ngân sách tương ứng.