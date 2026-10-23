Tây Ninh phấn đấu kết luận 100% thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Tây Ninh phấn đấu trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) kết luận 100% thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước.

Đây là một trong những mục tiêu được xác định tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 23/10.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân khu 7; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, từ ngày 15- 20/10, ba đội K70, K71 và K73 đã tổ chức 3 đợt tìm kiếm tại Campuchia với tổng thời gian 174 ngày, đào tìm 379 vị trí, quy tập được 694 hài cốt liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh, các lực lượng tổ chức 31 đợt khảo sát, tìm kiếm, đào tìm tại 14 vị trí, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN cũng đạt kết quả đáng chú ý. Tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 18.593/18.593 mộ chưa xác định danh tính thuộc 18 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 15.336 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; đồng thời lấy mẫu đối với 343 hài cốt liệt sĩ do các đội K quy tập, với 337 mẫu đủ điều kiện.

Ngày 14/9, tỉnh bàn giao 15.673 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ giám định ADN. Công an tỉnh phối hợp thu nhận 5.751 mẫu ADN thân nhân, phục vụ xác định danh tính hơn 4.000 liệt sĩ chưa rõ danh tính trên địa bàn.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn gặp nhiều khó khăn do thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu không còn nhiều; một số thông tin về vị trí chôn cất chưa chính xác, gây khó khăn cho việc khảo sát, xác minh. Đối với công tác lấy mẫu, nhiều nghĩa trang đã qua cải tạo, nâng cấp với kết cấu mộ kiên cố, trong khi thân nhân liệt sĩ phần lớn tuổi cao, sức khỏe hạn chế; một số người cư trú ngoài tỉnh hoặc ở nước ngoài, ảnh hưởng đến việc liên hệ, thu nhận mẫu ADN.

Theo Đại tá Bùi Đăng Ninh, năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường tuyên truyền, thu thập và kết nối thông tin từ nhân dân, tập trung khảo sát tại những địa bàn có nhiều hài cốt liệt sĩ, nhất là các khu vực có thông tin về mộ tập thể. Tỉnh phấn đấu mỗi đội K tìm kiếm, quy tập 150 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia trong năm 2027; trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, mỗi đội phấn đấu quy tập 100 hài cốt liệt sĩ, đồng thời hoàn thành việc lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, tỉnh xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt nhiều kết quả thiết thực, cơ bản hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của tỉnh và Ban Chỉ đạo Quân khu; tuy nhiên, một số mặt công tác cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm để triển khai quyết liệt, bài bản hơn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhiệm vụ thời gian tới còn nặng nề, phạm vi rộng, yêu cầu cao, trong khi lực lượng, phương tiện, kinh phí và điều kiện bảo đảm ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Các sở, ban, ngành, địa phương và ba đội K phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; chủ động rà soát, xác minh, xử lý các nguồn tin, tập trung tìm kiếm tại những khu vực có căn cứ, nhất là các địa bàn có thông tin về mộ tập thể, bệnh viện, bệnh xá trong thời kỳ chiến tranh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Campuchia, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình lấy mẫu, số hóa, quản lý và bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN. Các lực lượng phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, kỷ luật quân đội, làm tốt công tác dân vận và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang thiết bị, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ an táng, truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ được tìm kiếm, quy tập trong đợt 1 mùa khô 2026 -2027; dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026.

Từ ngày 15/10/2025 đến ngày 20/10/2026, ba đội K70, K71 và K73 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 694 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia đưa về nước an táng.

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.