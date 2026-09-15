Tây Ninh ổn định bộ máy, nhân sự sau sắp xếp trường học

Giáo viên mầm non hướng dẫn trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc, giáo dục tại lớp. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Năm học 2026-2027 bắt đầu trong bối cảnh ngành giáo dục và đào tạo Tây Ninh hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường, lớp.

Cùng với việc giảm đầu mối, tỉnh đã và đang tập trung kiện toàn bộ máy, bố trí lại đội ngũ, bàn giao tài chính, tài sản, từng bước đưa các cơ sở giáo dục mới vào hoạt động ổn định.

Nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập

Tại Tây Ninh, gần 600.000 học sinh bước vào năm học 2026-2027 với nhiều kỳ vọng và quyết tâm đổi mới. Đây cũng là năm học đầu tiên nhiều cơ sở giáo dục vận hành theo mô hình tổ chức mới sau quá trình sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, phù hợp điều kiện thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Trường Mầm non Thái Chánh, phường Tân Ninh là một trong những cơ sở giáo dục có sự thay đổi đáng chú ý. Năm học này, trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Hoa Sen và Trường Mầm non Thái Chánh theo Quyết định số 8021/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban Nhân dân phường Tân Ninh.

Sau sáp nhập, Trường Mầm non Thái Chánh có 1 trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường, với 25 lớp, 680 trẻ, đáp ứng đầy đủ các độ tuổi nhà trẻ, mầm, chồi và lá. Ngay sau khi thực hiện mô hình mới, nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ, lớp học và các điều kiện phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Theo cô Đinh Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Chánh, việc sáp nhập tạo điều kiện để nhà trường phát huy đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất và kinh nghiệm của các đơn vị trước đây, qua đó, tổ chức lại nguồn lực hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Tuy nhiên, quá trình chuyển sang mô hình mới cũng đặt ra những khó khăn nhất định. Thời gian thực hiện sáp nhập khá gấp, sát thời điểm bắt đầu năm học khiến Ban Giám hiệu gặp lúng túng trong tổ chức, điều hành hoạt động tại 4 cơ sở. Các văn bản hướng dẫn về quản trị nhà trường và căn cứ pháp lý liên quan còn khá chung chung, chưa cụ thể, ảnh hưởng đến việc triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian đầu.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục tại Tây Ninh từng bước ổn định công việc sau khi kiện toàn tổ chức. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Trước những khó khăn đó, sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo giúp nhà trường từng bước tháo gỡ vướng mắc, ổn định tổ chức. Trường Mầm non Thái Chánh đã bước vào năm học mới với nhiệm vụ mới, sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục mầm non với nhiều kỳ vọng mới.

Theo bà Thu Hoài, năm học đầu tiên sau sáp nhập, nhà trường tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở, phát huy trách nhiệm của đội ngũ; đồng thời bảo đảm an toàn, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phù hợp từng độ tuổi.

Tại nhiều đơn vị trường học khác trên địa bàn, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn tất thủ tục sáp nhập mà còn phải nhanh chóng ổn định hoạt động, phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học. Đây cũng là yêu cầu chung đối với các cơ sở giáo dục mới được hình thành trên địa bàn tỉnh.

Giảm đầu mối, kiện toàn đội ngũ

Theo phương án sắp xếp được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, Tây Ninh đặt mục tiêu giảm 440 cơ sở giáo dục, tương đương 45,4% trong tổng số 969 trường, trung tâm. Kết quả thực hiện, toàn tỉnh đã giảm 438 đơn vị, tương đương 45,2%.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 531 đơn vị. Trong đó, có 135 trường mầm non, giảm 158 trường; 156 trường tiểu học, giảm 191 trường; 102 trường trung học cơ sở, giảm 104 trường; 64 trường tiểu học và trung học cơ sở, tăng 21 trường do sáp nhập cấp tiểu học và trung học cơ sở thành trường liên cấp.

Tỉnh có 57 trường trung học phổ thông và 9 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, đều giữ nguyên số lượng; 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, giảm 5 trung tâm; 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp; 1 trường giáo dục chuyên biệt, giảm 1 trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị; 1 trường nuôi dạy trẻ khuyết tật; 1 trung tâm ngoại ngữ-tin học và 1 trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật.

Đối với Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật, đơn vị đã sáp nhập với Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh và trình Đề án lên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến. Đề án đang được hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm ngoại ngữ-tin học đang hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý để giải thể theo quy định.

Cùng với giảm số lượng cơ sở giáo dục, việc tổ chức lại mạng lưới cũng hình thành hệ thống phân hiệu, điểm trường phù hợp mô hình mới. Sau sắp xếp, khối mầm non có 158 phân hiệu và 165 điểm trường; tiểu học có 163 phân hiệu, 149 điểm trường; trung học cơ sở có 77 phân hiệu, 9 điểm trường; tiểu học và trung học cơ sở có 38 phân hiệu, 61 điểm trường; trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên có 5 phân hiệu và 2 điểm phụ.

Đáng chú ý, việc sắp xếp được thực hiện đồng thời với kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trường học. Số cán bộ quản lý giảm từ 2.054 người tại 969 đơn vị trước sắp xếp xuống còn 1.564 người tại 531 đơn vị, giảm 490 người. Trong số này, 388 người được chuyển làm giáo viên, 18 người được bố trí công tác khác và 84 người được đề xuất giải quyết nghỉ theo nguyện vọng.

Đối với nhân viên kế toán, văn thư, số lượng giảm từ 1.293 người xuống còn 1.074 người, giảm 219 người. Trong đó, 144 người được bố trí công tác khác, 46 người được điều chuyển và 29 người dôi dư. Riêng nhóm nhân viên thư viện, thiết bị thí nghiệm, y tế tăng từ 736 lên 762 người, tăng 26 người.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, sau sắp xếp, toàn tỉnh có 321 cơ sở giáo dục mới hình thành. Đến nay, nhìn chung các địa phương đã ban hành quyết định sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục; kiện toàn nhân sự quản lý, bố trí và sắp xếp nhân sự; thực hiện bàn giao tài chính, tài sản, đăng ký con dấu và các thủ tục liên quan, chuẩn bị điều kiện để các đơn vị hoạt động theo mô hình mới.

Các trường học tại Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, bảo đảm các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, trong đó có tổ chức suất ăn bán trú, nội trú. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo kịp thời chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành,Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục và triển khai thực hiện theo phương án được phê duyệt.

Ông Phạm Tấn Hòa nhận định các cơ sở giáo dục được thành lập mới sau sáp nhập cơ bản đã ổn định cơ cấu tổ chức, tiến hành bàn giao, tiếp nhận về nhân sự, tài chính, tài sản và hồ sơ liên quan. Việc giảm mạnh số lượng đầu mối cùng với kiện toàn đội ngũ đang tạo nền tảng để ngành giáo dục và đào tạo Tây Ninh tổ chức lại nguồn lực theo hướng phù hợp hơn. Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là bộ máy sau sắp xếp phải vận hành ổn định, đội ngũ được bố trí hợp lý và các hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục học sinh không bị gián đoạn.

Từ những kết quả bước đầu, các cơ sở giáo dục tiếp tục hoàn thiện tổ chức, khắc phục những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới. Đây là cơ sở để Tây Ninh tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và bảo đảm chất lượng giáo dục trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo./.