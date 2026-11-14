Tây Ninh nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh thân nhân

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, ngày 13/11, Đội K71 phối hợp với chính quyền phường Thanh Điền tổ chức di chuyển 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn về nghĩa trang liệt sĩ để an táng theo quy định.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập sẽ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ để bảo quản theo quy định. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh).

Đáng chú ý, tại vị trí phát hiện, lực lượng chức năng ghi nhận những thông tin liên quan đến danh tính của các liệt sĩ trên phần mộ.

Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác minh, đối chiếu hồ sơ và tìm kiếm thân nhân, góp phần làm rõ thông tin về những người đã hy sinh trong chiến tranh.

Theo đó, một trong hai hài cốt được ghi nhận là của liệt sĩ Cao Bình Thắng, sinh năm 1942, quê tại Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Tiểu đoàn phó. Trường hợp còn lại được ghi nhận là liệt sĩ Mạnh, sinh năm 1950, quê tỉnh Ninh Bình, là chiến sĩ.

Thông tin trên phần mộ cho thấy cả hai liệt sĩ đều hy sinh vào ngày 27/4/1972. Mặc dù đã có những thông tin ban đầu về danh tính, quê quán và thời điểm hy sinh, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được thân nhân của hai liệt sĩ.

Việc tiếp tục thu thập thông tin, đối chiếu tài liệu và xác minh những dữ liệu liên quan đang được Đội K71 quan tâm thực hiện. Để hỗ trợ quá trình tìm kiếm thân nhân, Đội K71 đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội từng chiến đấu tại địa bàn, cùng người dân có thông tin liên quan đến hai liệt sĩ tích cực phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ công tác xác minh.

Các tổ chức, cá nhân có thông tin có thể liên hệ Trung tá Dương Xuân Hùng, Phó Đội trưởng Đội K71, qua số điện thoại 0982.999.275 để phối hợp, trao đổi.

Song song với hoạt động tìm kiếm trong nước, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia tiếp tục được các đội K triển khai.

Riêng ngày 13/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa bàn thuộc Vương quốc Campuchia.

Trong đó, Đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Oddar Meanchey, Banteay Meanchey và Siem Reap. Đội K73 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Battambang. Cùng ngày, Đội K70 thuộc Cục Chính trị, Quân khu 7 tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Kampong Cham và T'bong Kh'mum.

Theo số liệu tổng hợp, từ ngày 4/9 - 13/11/2026, các đội K đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 288 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K70 quy tập được 55 hài cốt, Đội K71 quy tập 118 hài cốt và Đội K73 quy tập 115 hài cốt.

Đáng chú ý, có 17 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước. Những kết quả này tiếp tục thể hiện nỗ lực của các lực lượng làm nhiệm vụ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, việc xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân vẫn là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.