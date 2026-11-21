Theo Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đột phá thứ nhất được tỉnh xác định là tiên phong về cải cách hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và thủ tục hành chính minh bạch, nhanh gọn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định và cạnh tranh. Phấn đấu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính hàng năm thuộc Nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Nhận diện điểm nghẽn, tập trung cải thiện năng lực cạnh tranh

Cán bộ, công chức xã Tân Trụ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ảnh: Tiên Ngọc

Cụ thể hóa đột phá trên, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường chủ động triển khai kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2026; đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI).

Yêu cầu cải thiện năng lực cạnh tranh xuất phát từ những hạn chế được chỉ ra trong kết quả đánh giá năm 2025. Theo đó, PCI của Tây Ninh đạt 58,54 điểm, thấp hơn trung vị cả nước 5,36 điểm. Đáng chú ý, ba điểm nghẽn lớn nhất nằm ở các chỉ số có trọng số cao, gồm: chính quyền kiến tạo (xếp thứ 32/34), tiếp cận nguồn lực (xếp thứ 32/34) và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (xếp thứ 34/34).

Bên cạnh đó, các hạn chế về tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, gia nhập thị trường và chi phí không chính thức cũng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh. Đối với khu vực kinh tế tư nhân, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời, đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi cung ứng còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Người dân lấy số thứ tự thực hiện thủ tục hành chính tại máy bấm số tự động. Ảnh: Tiên Ngọc

Vì vậy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cải thiện PCI và BPI năm 2026, đặt mục tiêu PCI đạt từ 66,9 điểm trở lên, thuộc nhóm "khá" theo khung phân nhóm PCI 2.0; BPI đạt từ 4,20 điểm trở lên. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm thực thi của các sở, ngành và cấp cơ sở; đổi mới hoạt động đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; mở rộng khả năng tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu mở và nâng cao độ phủ, hiệu quả thực chất của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu nâng chỉ số chính quyền kiến tạo từ 3,23 điểm lên hơn 5,5 điểm. Văn phòng UBND tỉnh được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm các cam kết với cộng đồng doanh nghiệp được giao rõ cơ quan thực hiện, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng phải được công khai; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý những đơn vị chậm thực hiện hoặc né tránh trách nhiệm.

Tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận nguồn lực, tỉnh yêu cầu số hóa, cập nhật và công khai minh bạch dữ liệu đất đai; rà soát, rút ngắn quy trình giải quyết hồ sơ, hạn chế tình trạng chậm trễ, hướng dẫn không thống nhất. Mục tiêu là giảm tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn quy định từ 50% xuống còn 40% trở xuống; đồng thời, cung cấp kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh phấn đấu nâng chỉ số này từ 4,37 điểm lên hơn 5,5 điểm. Các chương trình hỗ trợ được tập trung vào hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thương mại điện tử, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và kết nối cung - cầu lao động. Cùng với đó, các ngành chức năng tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cải cách hành chính theo hướng hiện đại, chủ động phục vụ

Song hành với nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện chất lượng điều hành và nâng cao hiệu quả phục vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về "Đột phá cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030". Trên cơ sở đó, UBND tỉnh tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Xã Mỹ Lộc bố trí máy để người dân đánh giá thái độ phục vụ của công chức tại quầy giao dịch. Ảnh: Tiên Ngọc

Những chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính được thể hiện qua kết quả thực hiện tại các cấp. Tại xã Hiệp Hòa, từ đầu năm đến hết quý III/2026, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 98,37%. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,62%, cho thấy phương thức giao dịch trên môi trường số ngày càng được người dân sử dụng.

Trên phạm vi toàn tỉnh, trong quý III/2026, Tây Ninh ban hành 80 quyết định công bố 1.227 thủ tục hành chính. Cùng với rà soát, đơn giản hóa quy trình, tỉnh công bố 870 thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết; công khai 1.851 thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã, triển khai theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,72%.

Một điểm nhấn trong cải cách hành chính là việc tỉnh triển khai thí điểm 61 dịch vụ hành chính công chủ động. Thay vì chờ người dân tìm hiểu và thực hiện từng thủ tục, cơ quan nhà nước từng bước khai thác dữ liệu để gửi thông báo, nhắc thời hạn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ. Cách làm này góp phần hạn chế tình trạng bỏ lỡ thời hạn, chuyển dần từ phương thức phục vụ thụ động sang chủ động hỗ trợ người dân.

Việc ứng dụng công nghệ số cũng được đẩy mạnh với tỷ lệ hồ sơ được số hóa trung bình trong quý III/2026 đạt 95,75%; tỷ lệ hồ sơ có kết quả giải quyết điện tử đạt 95,79%. Tỉnh đã kết nối với 8 cơ sở dữ liệu quốc gia và công bố 195 bộ dữ liệu mở.

Đây là nền tảng để tăng cường liên thông, khai thác dữ liệu, giảm yêu cầu kê khai lại thông tin, rút ngắn thời gian xác minh và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tỉnh cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo đảm dữ liệu chính xác, hệ thống vận hành ổn định và hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh. Ảnh: Vũ Tuấn

Không chỉ tập trung cải cách quy trình, tỉnh còn chú trọng đối thoại, tiếp nhận và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong quý III/2026, tỉnh tổ chức 4 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Thực tiễn cho thấy, cải cách hành chính không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục cắt giảm hay tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, quan trọng hơn là mức độ thuận tiện, minh bạch và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, tỉnh tiếp tục lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền. Đồng thời, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đây chính là nền tảng để Tây Ninh hiện thực hóa đột phá thứ nhất, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.