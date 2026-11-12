Tây Ninh nhận diện doanh nghiệp 'ma' từ những giao dịch bất thường

Cán bộ Thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác quản lý thuế, theo dõi và kiểm soát dữ liệu, góp phần phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hoạt động kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Trước tình trạng mua bán trái phép hóa đơn, lập hóa đơn khống và lợi dụng hoạt động doanh nghiệp để gian lận thuế với phương thức ngày càng tinh vi, tỉnh Tây Ninh đang tăng cường kiểm soát rủi ro trong quản lý hóa đơn điện tử. Các biện pháp tập trung vào nhận diện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường, chủ động phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm. Qua đó, tỉnh góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh chân chính và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Theo ông Nguyễn Nam Bình, Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh, việc triển khai hóa đơn điện tử thời gian qua đã góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, tình trạng lợi dụng hóa đơn điện tử để mua bán hóa đơn trái phép, lập hóa đơn khống và hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ không có giao dịch thực tế vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

Các hành vi gian lận hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm sai lệch thông tin kinh tế, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế và quyền lợi của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Đáng chú ý, một số phương thức vi phạm có liên quan đến nhiều tổ chức trung gian và doanh nghiệp hoạt động tại nhiều địa bàn. Điều này khiến quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý trở nên phức tạp.

Cán bộ cơ quan Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế, hóa đơn và chứng từ. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ông Nguyễn Nam Bình cho rằng, nếu chỉ tập trung kiểm tra từng hóa đơn hoặc xử lý riêng lẻ từng trường hợp mà thiếu sự kết nối thông tin giữa cơ quan thuế, Công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và chính quyền địa phương thì khó nhận diện đầy đủ dấu hiệu bất thường trong chuỗi giao dịch. Vì vậy, công tác quản lý cần chuyển mạnh sang phân tích dữ liệu, cảnh báo và kiểm soát rủi ro ngay từ đầu.

Theo đó, cơ quan thuế tập trung rà soát dữ liệu hóa đơn điện tử, đối chiếu thông tin quản lý thuế với tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp để nhận diện những trường hợp có nguy cơ rủi ro cao. Các dấu hiệu cần chú ý gồm: doanh thu, số lượng hoặc giá trị hóa đơn biến động bất thường; doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; phát sinh hóa đơn đầu ra lớn nhưng không có hóa đơn đầu vào tương ứng hoặc có giao dịch không phù hợp với năng lực kinh doanh.

Đặc biệt, những doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa chỉ hoặc có giao dịch qua nhiều tổ chức trung gian cần được phân tích, xác minh trên cơ sở thông tin, dữ liệu có căn cứ. Việc nhận diện rủi ro phải bảo đảm khách quan, không đồng nhất doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường với doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm. Các trường hợp nghi vấn cần được kiểm tra, xác minh và đánh giá đầy đủ trước khi áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

Tỉnh Tây Ninh xác định, ngăn chặn hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ là trách nhiệm của ngành Thuế mà cần sự phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh kiểm tra hàng hóa, chứng từ nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại và vi phạm pháp luật về hóa đơn. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm trong quản lý hoạt động doanh nghiệp. Các đơn vị cần chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán trái phép hóa đơn và gian lận thuế; trong đó, ngành Thuế tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với doanh nghiệp có rủi ro cao. Trọng tâm là những trường hợp không kê khai đầy đủ, không có trụ sở hoặc biển hiệu theo quy định; phát sinh hóa đơn đầu ra lớn nhưng thiếu hóa đơn đầu vào; có giao dịch liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.

Cơ quan thuế cũng phải thường xuyên sàng lọc doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro và phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường để trao đổi thông tin, dữ liệu. Qua đó, các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có tình trạng rao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng.

Đối với hoạt động đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính được yêu cầu tăng cường nhận diện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu lợi dụng thủ tục thành lập doanh nghiệp để hoạt động phạm pháp. Việc rà soát tập trung vào địa chỉ kinh doanh, thông tin chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và những trường hợp một cá nhân thành lập nhiều doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp liên tục thay đổi trụ sở, hoạt động trong thời gian ngắn.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại. Công tác kiểm tra chú trọng các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và những dấu hiệu gian lận thương mại có liên quan.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình, xác minh thông tin, thu thập chứng cứ và xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định. Công an cấp xã tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, điều tra, truy tố và xét xử, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi và đúng quy định pháp luật.

Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho việc ghi nhận, xuất hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, công tác phòng ngừa cần được thực hiện đồng bộ từ khâu đăng ký doanh nghiệp, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đến kiểm soát hóa đơn, chứng từ và xử lý vi phạm. Chính quyền các xã, phường phải chủ động rà soát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để thành lập, vận hành doanh nghiệp “ma”.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, tỉnh Tây Ninh chú trọng phổ biến quy định pháp luật về thuế, hóa đơn, chứng từ và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn gian lận thường gặp. Các cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Đồng thời, tỉnh khuyến khích tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu vi phạm.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành được xác định là giải pháp quan trọng. Những giải pháp này góp phần khắc phục tình trạng quản lý phân tán, phát hiện kịp thời các giao dịch bất thường, nhất là những vụ việc liên quan đến nhiều doanh nghiệp, địa phương hoặc phát sinh trên không gian mạng.

Tăng cường quản lý hóa đơn điện tử không chỉ nhằm phát hiện, xử lý hành vi gian lận mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Việc nhận diện sớm dấu hiệu rủi ro, chia sẻ kịp thời thông tin và thực hiện đồng bộ trách nhiệm quản lý sẽ tạo điều kiện ngăn chặn doanh nghiệp “ma”, mua bán trái phép hóa đơn. Qua đó, tỉnh góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước và quyền lợi của doanh nghiệp kinh doanh chân chính.