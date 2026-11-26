Đào tạo nghề gắn với tối thiểu 70% thời lượng thực hành giúp lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại Tây Ninh nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật sản xuất.

Tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh đổi mới đào tạo nghề nông thôn kết hợp hỗ trợ vốn tín dụng và sinh kế nhằm giải quyết chiều thiếu hụt việc làm. Địa phương phấn đấu đến năm 2030 đào tạo kỹ năng nghề cho 30.000 lao động, bảo đảm trên 85% người học có việc làm để tự chủ vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện Chương trình đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu bình quân mỗi năm bồi dưỡng kỹ năng nghề cho 6.000 lao động.

Cơ cấu đào tạo chuyển dịch mạnh sang nhóm nghề phi nông nghiệp với tỷ trọng 70%, tập trung vào công nghiệp, dịch vụ, chuyển đổi số, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc nông sản.

Đối với các khóa học ngắn hạn dưới 3 tháng, thời lượng thực hành chiếm tối thiểu 70% để người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật dễ dàng nắm bắt tay nghề.

Cùng với kết quả tuyển sinh 175.833 học viên và cung ứng 120.999 lao động tốt nghiệp trong giai đoạn 2021-2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Tây Ninh đang tăng cường liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và hợp tác xã từ khâu xây dựng chương trình đến tuyển dụng đầu ra.

Người học thuộc diện chính sách được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại; sau khi tốt nghiệp tiếp tục được hướng dẫn khởi nghiệp và kết nối vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Việc chuẩn hóa hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo vị trí việc làm và chất lượng sản phẩm đầu ra cũng được tỉnh triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân ở cơ sở.

Sự kết hợp giữa đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế theo Đề án số 2306/ĐA-UBND đã mang lại kết quả giảm nghèo trực tiếp. Lũy kế đến cuối tháng 10/2026, tỉnh đã giải ngân hơn 7,37 tỷ đồng để thực hiện 417 lượt hỗ trợ cho 310 hộ nghèo thiếu điều kiện sản xuất, qua đó giúp 57 hộ chính thức thoát nghèo.

Đây là nền tảng quan trọng để Tây Ninh hướng tới mục tiêu xóa trắng hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và nâng thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng gấp 2,5 đến 3 lần vào năm 2030./.