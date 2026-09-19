Tây Ninh nghiên cứu mở rộng Quốc lộ 1 lên 10 làn xe

Theo phương án được Sở Xây dựng Tây Ninh rà soát, Quốc lộ 1 dự kiến được mở rộng lên 10 làn xe, Quốc lộ 22 lên 8 làn xe, gắn với việc phát triển các trục giao thông liên vùng và Khu Kinh tế Mộc Bài.

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tây Ninh thường xuyên chịu áp lực giao thông vào các dịp lễ, Tết, khi lượng phương tiện qua tuyến tăng mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh Đặng Hoàng Chương, Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh dài khoảng 31 km, từ ranh Thành phố Hồ Chí Minh tại Km1924+815 đến ranh tỉnh Đồng Tháp tại Km1955+163. Tuyến hiện có mặt đường bê tông nhựa 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, nền đường rộng khoảng 24-25 m. Theo quy hoạch được duyệt, tuyến có quy mô đường cấp III, tối thiểu 4-6 làn xe.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng, quy hoạch và phương án đầu tư, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 toàn tuyến lên quy mô 10 làn xe, lộ giới 60 m, gồm 6 làn xe cơ giới chạy giữa và đường song hành mỗi bên 2 làn xe. Dự án được nghiên cứu theo 3 phân đoạn: Từ ranh Thành phố Hồ Chí Minh đến Vành đai 4; từ Vành đai 4 đến phường Long An, giao Quốc lộ 62; và từ nút giao Quốc lộ 62 đến ranh tỉnh Đồng Tháp.

Việc mở rộng Quốc lộ 1 được xác định có tính chất liên vùng, cần đồng bộ với đoạn tuyến phía Thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tư. Theo ông Đặng Hoàng Chương, phương án này nhằm tăng khả năng thông hành, hạn chế ùn tắc vào giờ cao điểm, dịp lễ, Tết; đồng thời kết nối với đường Vành đai 3, Vành đai 4 và các trục giao thông trọng điểm của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vận chuyển hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây.

Đối với Quốc lộ 22, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 28,5 km, từ ranh Thành phố Hồ Chí Minh tại Km30+500 đến cửa khẩu Mộc Bài tại Km59+000. Tuyến hiện có mặt đường bê tông nhựa 4 làn xe cơ giới, rộng 15 m, nền đường rộng 16 m. Theo quy hoạch, Quốc lộ 22 có quy mô đường cấp III, tối thiểu 4-6 làn xe; quy hoạch tỉnh Tây Ninh xác định quy mô đường cấp I-II, 4-6 làn xe.

Khu vực nút giao Long Kim thường xuyên tập trung đông phương tiện, nhất là vào những thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao.

Sở Xây dựng Tây Ninh đề xuất nghiên cứu nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 từ ranh Thành phố Hồ Chí Minh đến Khu Kinh tế Mộc Bài với quy mô 8 làn xe, lộ giới 60 m, gồm 4 làn xe cơ giới chạy giữa và đường song hành mỗi bên 2 làn xe. Đồng thời, cơ quan này nghiên cứu thêm phương án tuyến đi tránh đô thị Gò Dầu nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng tuyến hiện hữu, tạo dư địa mở rộng không gian phát triển đô thị Gò Dầu trong tương lai.

Theo ông Đặng Hoàng Chương, Quốc lộ 22 có tính chất kết nối, phục vụ thông thương và vận chuyển hàng hóa. Việc đầu tư mở rộng tuyến được nghiên cứu trong mối liên hệ với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, tuyến Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 và các trục đường trọng điểm của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Trong khi đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các thủ tục nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh với chiều dài khoảng 9,62 km, quy mô 10-12 làn xe. Đối với Quốc lộ 22, Thành phố đang thực hiện thủ tục nâng cấp, mở rộng đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 với quy mô 10 làn xe, nền đường rộng 60 m; đồng thời nghiên cứu đầu tư đoạn từ Vành đai 3 đến ranh tỉnh Tây Ninh.

Tình trạng phương tiện tập trung đông trên Quốc lộ 1 vào các thời điểm cao điểm cho thấy yêu cầu nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lưu thông.

Trước đó, Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22 kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch hạ tầng giao thông quốc gia, tăng cường liên kết vùng.

Để tiếp tục hoàn thiện phương án và có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo, Sở Xây dựng Tây Ninh kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hai dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tây Ninh, từ ranh Thành phố Hồ Chí Minh đến ranh tỉnh Đồng Tháp; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 đoạn qua tỉnh Tây Ninh, từ ranh Thành phố Hồ Chí Minh đến Khu Kinh tế Mộc Bài.

Sở Xây dựng đồng thời kiến nghị giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư các dự án khi đủ điều kiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công.