Tây Ninh: Ngày hội Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quy tụ 200 gian hàng

Ngày hội được tổ chức tại Quảng trường Tô Quyền (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: BTC

Tham dự lễ khai mạc có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các tỉnh khu vực phía Nam; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học; hội, hiệp hội; doanh nghiệp, hợp tác xã, dự án khởi nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, cộng đồng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, khoa học và công nghệ phải nâng tầm năng lực quản trị của chính quyền; đổi mới sáng tạo phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; chuyển đổi số phải mở rộng cơ hội để người dân, hợp tác xã tiếp cận thị trường và dịch vụ công thuận tiện hơn. Tư duy đổi mới cần trở thành năng lực hành động trong toàn xã hội.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chủ động đổi mới tư duy, quyết liệt tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, từng bước phủ rộng từ đô thị đến nông thôn. Chính quyền số được vận hành theo hướng thông suốt hiệu lực, hiệu quả. Doanh nghiệp ngày càng quan tâm ứng dụng công nghệ, tự động hóa sản xuất, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từng bước được hình thành.

“Ngày hội hôm nay là điểm khởi đầu cho một chặng đường hành động mạnh mẽ hơn. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính cả trị, sự đồng hành của các nhà khoa học,chuyên gia, doanh nghiệp, viện, trường và Nhân dân, tôi tin tưởng Tây Ninh sẽ khai thác hiểu quả nguồn lực tri thức, tạo lập các động lực tăng trưởng mới, phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại”, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, Ngày hội Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 7/10 đến hết ngày 9/10/2026), quy mô 200 gian hàng, là không gian kết nối, giới thiệu và trải nghiệm các thành tựu, sản phẩm, công nghệ, giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhu cầu phát triển thực tiễn của tỉnh Tây Ninh.

Không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm tập trung vào các sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiêu biểu, ưu tiên các lĩnh vực: phương tiện không người lái, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa, chuyển đổi số và các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội được tổ chức theo hướng tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ; tạo điều kiện nhận diện nhu cầu, đặt bài toán, giới thiệu giải pháp, kết nối cung - cầu công nghệ, nguồn lực và thúc đẩy hình thành các hoạt động hợp tác cụ thể.

Trong khuôn khổ Ngày hội, tỉnh Tây Ninh tổ chức 5 hội thảo chuyên đề trọng điểm, tập trung vào các định hướng, lĩnh vực ưu tiên và những vấn đề thực tiễn của tỉnh; qua đó trao đổi kinh nghiệm, nhận diện nhu cầu, bài toán, giới thiệu giải pháp, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực để thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Toàn bộ các hoạt động được tổ chức theo hướng “Trưng bày để trải nghiệm - trải nghiệm để nhận diện nhu cầu - hội thảo để làm rõ vấn đề - kết nối để tìm giải pháp - theo dõi sau sự kiện để tạo kết quả thực chất”; đồng thời tổng hợp nhu cầu, bài toán, giải pháp và kết quả kết nối làm cơ sở tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, hợp tác, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sau Ngày hộiKhoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026.