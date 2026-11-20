Ngày 20.11, Sở VHTTDL Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Vinh danh các điển hình tiêu biểu trong sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ I năm 2026 nhân năm đầu tiên Kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 nhằm ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong toàn ngành. Đồng thời, nhân rộng những cách làm sáng tạo, mô hình hay, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.

Tây Ninh tổ chức vinh danh các điển hình tiêu biểu trong sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ I năm 2026

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp có nhiều gắn bó, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở VHTTDL Trần Anh Minh cho biết sau một năm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cụ thể, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét và phát triển toàn diện, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy và lan tỏa. Công nghiệp văn hóa từng bước mở ra hướng đi mới cho việc chuyển biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực kinh tế.

Ước tính trong năm 2026, tổng doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 10.400 tỉ đồng, đóng góp khoảng 3,6% trong GRDP toàn tỉnh, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Giám đốc Sở VHTTDL Trần Anh Minh cho biết.

Giám đốc Sở VHTTDL Trần Anh Minh phát biểu tại Hội nghị

Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2026 với lượng khách tham quan đạt trên 10 triệu lượt khách, vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu du lịch ước đạt 9.800 tỉ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ và đạt 122% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thể thao của tỉnh đã giành được 956/515 huy chương, đạt trên 185,63% kế hoạch. Số lượng huy chương vàng và huy chương đạt được tại các giải đấu vượt gần gấp đôi so với chỉ tiêu đề ra; trong đó có 4 vận động viên đã đạt Huy chương Vàng thế giới ở nhiều bộ môn. Thể thao quần chúng tiếp tục triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc con người Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển VHTTDL của tỉnh

Dịp này, Giám đốc Sở VHTTDL Trần Anh Minh bày tỏ tin tưởng những điển hình được biểu dương sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, trở thành nguồn cảm hứng và động lực để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất hiện trong phong trào thi đua của toàn ngành, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà.

Ghi nhận và biểu dương thành tích của toàn ngành VHTTDL, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, những kết quả trên cho thấy văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng có đóng góp thiết thực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển VHTTDL nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Để phát huy những kết quả đạt được và tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu ngành VHTTDL chủ động quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; trọng tâm là Chương trình hành động số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể hóa các hệ giá trị và chuẩn mực con người Tây Ninh thành quy tắc ứng xử, việc làm hằng ngày và tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương văn hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản văn hóa và quảng bá du lịch… Chú trọng đến chất lượng nội dung, tính nhân văn và khả năng tiếp cận trên các nền tảng số để đưa di sản nghệ thuật đến gần hơn với nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển VHTTDL nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Phát huy các giá trị di sản văn hóa để hình thành những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch xanh và bền vững, để đến năm 2030 đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thực hiện tăng trưởng hai con số của tỉnh nhà.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân khối cơ quan hành chính Nhà nước cùng doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.