Tây Ninh: Ngăn 4 người bị dụ sang Campuchia làm việc

Ngày 12/10, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa kịp thời hỗ trợ 4 người trẻ có nguy cơ bị lừa sang Campuchia làm việc trở về nhà an toàn.

Nhóm thanh, thiếu niên được đưa về nhà an toàn.

Trước đó, lực lượng công an tiếp nhận thông tin về 4 người đang lưu trú tại một nhà trọ ở ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, có dấu hiệu bị dụ dỗ qua biên giới.

Qua xác minh ban đầu, cả 4 đều đến từ xã An Lộc, tỉnh Đồng Nai, gồm Nguyễn Vũ Phong (sinh năm 2010), Lê Thị Ánh Nhi (sinh năm 2011), Huỳnh Ngọc Đạt (sinh năm 2009) và Ngô Minh Tâm (sinh năm 2006).

Làm việc với cơ quan công an, Phong cho biết trong quá trình tìm việc trên Facebook, em được một tài khoản không rõ danh tính chủ động liên hệ, mời làm việc với mức thu nhập 1,8 triệu đồng/ngày. Người này còn yêu cầu Phong rủ thêm người cùng đến khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, giới thiệu công việc là bốc vác hoặc "rửa tiền đô".

Tin vào lời mời gọi, Phong rủ Nhi, Đạt và Tâm cùng tham gia. Ngày 4/10, sau khi tiếp tục liên hệ với tài khoản trên, Phong được hướng dẫn đến khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuê phòng trọ chờ bố trí công việc. Theo lời người tuyển dụng, cả nhóm sẽ được sắp xếp đưa sang Campuchia làm việc.

Trong thời gian chờ đợi, nhận thấy có những dấu hiệu bất thường, cả nhóm lo ngại có thể trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng việc làm ở nước ngoài. Các em đã chủ động liên hệ gia đình và trình báo công an địa phương để nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Cầu nhanh chóng đến nơi lưu trú, giải thích những nguy cơ có thể gặp phải và đưa cả nhóm về trụ sở công an làm việc. Lực lượng chức năng đồng thời liên hệ gia đình đến đón các em về nhà. Cả 4 người sau đó trở về an toàn.

Theo Công an xã Bến Cầu, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã ngăn chặn, hỗ trợ 5 trường hợp từ địa phương khác có nguy cơ bị dụ dỗ, đưa sang Campuchia. Các vụ việc cho thấy thủ đoạn tuyển dụng qua mạng xã hội với lời hứa hẹn thu nhập cao vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với những người đang có nhu cầu tìm việc nhưng chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời làm việc không rõ địa chỉ, thiếu thông tin về doanh nghiệp, tính chất công việc hoặc hợp đồng lao động. Những lời hứa hẹn mức lương cao bất thường, yêu cầu di chuyển đến khu vực biên giới hoặc chờ người khác bố trí đưa ra nước ngoài cần được kiểm tra kỹ trước khi quyết định. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị dụ dỗ đi làm việc ở nước ngoài với thông tin không rõ ràng, người dân cần thông báo ngay cho gia đình và cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc đưa qua biên giới trái phép.