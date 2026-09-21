Tây Ninh: Nâng cấp đường Nguyễn Văn Quá, mở thêm động lực phát triển hạ tầng Khánh Hậu

Đường Nguyễn Văn Quá được xác định là một trong những tuyến giao thông quan trọng của phường Khánh Hậu. Tuyến kết nối từ đường Vành đai đến khu vực cống 3 xã và nút giao cống Rạch Chanh, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Hoàng Lam).

Bên cạnh chức năng giao thông, tuyến đường còn đảm nhiệm vai trò đê bao và chịu tác động trực tiếp của lũ Đồng Tháp Mười. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, cùng với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, nhiều vị trí trên tuyến đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa.

Trước thực tế trên, địa phương triển khai dự án nâng cấp đường Nguyễn Văn Quá nhằm cải thiện điều kiện giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng và đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh trong khu vực.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài 5.663,39m. Trong đó, tuyến chính dài 5.543,57m và tuyến nhánh dài 119,82m. Hướng tuyến cơ bản bám theo tim đường hiện hữu nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và hiện trạng khu vực.

Nền đường được thiết kế rộng 7,5m, trong đó mặt đường rộng 5,5m, lề đường mỗi bên rộng 1m. Mặt đường sử dụng kết cấu cấp cao A2, láng nhựa 3 lớp, đáp ứng tải trọng đến 10 tấn.

Cùng với phần đường, hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn giao thông cũng được bố trí theo quy chuẩn, góp phần tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân khi công trình đưa vào sử dụng.

Một hạng mục đáng chú ý khác là hệ thống thoát nước. Dự án sẽ xây dựng mới 2 cống ngang đường, nối dài một cống ngang hiện hữu và tiếp tục tận dụng 2 cống ngang hiện có.

Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục này nhằm tăng khả năng khai thác ổn định của tuyến đường, nhất là trong điều kiện khu vực chịu ảnh hưởng của lũ.

Tại các vị trí đường Nguyễn Văn Quá giao với đường dân sinh và đường dẫn vào các khu, cụm công nghiệp, nút giao được thiết kế theo dạng đơn giản, phù hợp với hiện trạng. Đây là những điểm kết nối trực tiếp giữa khu dân cư với các khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Khi dự án hoàn thành, việc đi lại của người dân trên tuyến được kỳ vọng thuận lợi hơn, đồng thời rút ngắn và cải thiện khả năng kết nối từ đường Vành đai đến cống 3 xã và khu vực cống Rạch Chanh.

Hạ tầng giao thông được nâng cấp cũng sẽ tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ khai thác hiệu quả hơn các khu vực sản xuất, khu, cụm công nghiệp. Qua đó, công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và tạo diện mạo khang trang hơn cho phường Khánh Hậu.

Theo kế hoạch, dự án có thời gian thi công 540 ngày và dự kiến hoàn thành vào ngày 28/2/2028.