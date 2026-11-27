Các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tân Hội ứng dụng công nghệ, duy trì hoạt động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Trọng tâm là Đề án đánh giá toàn diện trình độ công nghệ và xây dựng lộ trình nâng cấp, chuyển đổi công nghệ đối với các cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp trên địa bàn. Đây được xem là đột phá cốt lõi giúp cải thiện năng suất lao động, gia tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, hệ thống cụm công nghiệp tại Tây Ninh đang có sự phát triển nhanh chóng, trở thành lực đẩy quan trọng cho kinh tế tỉnh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 350 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang hoạt động trong 22/23 cụm công nghiệp đã thành lập (1 cụm công nghiệp chưa có doanh nghiệp hoạt động). Các doanh nghiệp hoạt động đa dạng trên nhiều ngành như chế biến nông - lâm - thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, hóa chất và vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, thực tế bộc lộ sự phân hóa lớn giữa các doanh nghiệp về quy mô vốn, trình độ thiết bị, năng lực quản trị và khả năng làm chủ công nghệ. Đáng chú ý, tỉnh chưa từng khảo sát toàn diện về trình độ công nghệ trong các cụm công nghiệp. Sự thiếu hụt dữ liệu gốc này tạo ra khoảng trống thông tin, gây khó khăn cho việc phân loại đối tượng và xây dựng chính sách hỗ trợ trúng nhu cầu thực tế.

Các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tân Hội chủ động chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, hướng đến tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và lồng ghép điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh Trương Tấn Sơn, trước yêu cầu cấp bách, Tỉnh ủy Tây Ninh thông qua Đề án phát triển cụm công nghiệp 2026–2030; UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án "Nâng cấp, chuyển đổi công nghệ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh". Đề án do Sở Công Thương chủ trì thực hiện từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 với kinh phí gần 997 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh. Kinh phí được phân bổ gồm: năm 2026 là trên 794 triệu đồng và năm 2027 là trên 202 triệu đồng.

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cũng nhận định, tiến trình chuyển đổi công nghệ trong các cụm công nghiệp tại Tây Ninh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi, song cũng đối mặt không ít khó khăn nội tại và thách thức đan xen.

Về khó khăn, đa số trong 350 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, thiếu vốn tự có và khó tiếp cận vốn vay. Năng suất thấp, tỷ lệ phế phẩm cao, tiêu hao năng lượng lớn và thiết bị hỏng hóc gây dừng máy ngoài kế hoạch. Doanh nghiệp còn phụ thuộc lao động thủ công nhưng thiếu nhân lực kỹ thuật. Việc ghi chép số liệu chủ yếu thủ công trên sổ tay, thiếu dữ liệu số hóa (ERP, MES) để lập phương án chuyển đổi.

Các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tân Hội chủ động chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, hướng đến tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và lồng ghép điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Về thách thức, các tập đoàn FDI và khách hàng xuất khẩu đặt tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và môi trường. Yêu cầu tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, lồng ghép điện mặt trời mái nhà và xử lý chất thải tạo áp lực chi phí. Ngoài ra, hạ tầng cụm công nghiệp và diện tích nhà xưởng chưa đáp ứng yêu cầu tự động hóa, cùng lo ngại gián đoạn sản xuất khi dừng máy thay thế thiết bị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh, Tây Ninh xác định việc đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp là nhiệm vụ có tính căn cơ, nền tảng. Kết quả đánh giá giai đoạn 2023 - 2025 theo chuẩn mực của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ làm rõ khả năng vận hành, hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của từng ngành, từng cụm công nghiệp. Đây là căn cứ thực tiễn quan trọng để UBND tỉnh lựa chọn đúng đối tượng, đúng nội dung hỗ trợ, xây dựng lộ trình chuyển đổi công nghệ đến năm 2030. Mục tiêu của tỉnh là giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và chủ động tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quản lý và sử dụng nguồn ngân sách được cấp đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh khẳng định: Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn và đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp triển khai ngay việc phát phiếu khảo sát điện tử đến toàn bộ khoảng 350 doanh nghiệp đang hoạt động. Ngành sẽ hoàn thành toàn bộ việc điều tra, phân tích dữ liệu, đề xuất giải pháp và xây dựng lộ trình chuyển đổi công nghệ để báo cáo UBND tỉnh trong tháng 1/2027. Đặc biệt, Sở Công Thương sẽ chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để thiết lập bộ chỉ tiêu dùng chung, chia sẻ và chuyển giao toàn bộ dữ liệu khảo sát. Việc này giúp Sở Khoa học và Công nghệ kế thừa cho nhiệm vụ đánh giá các ngành công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2026 - 2028 theo Kế hoạch của UBND tỉnh, kiên quyết không tổ chức khảo sát lặp lại, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất tại Cụm công nghiệp Tân Hội (ấp Hội An, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh), góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm và nâng cao giá trị sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Ngành chú trọng triển khai 7 nhóm giải pháp đồng bộ, với lộ trình thực hiện đến năm 2030 gồm: đổi mới, đầu tư và làm chủ công nghệ; cải tiến quy trình, bảo trì thiết bị và tự động hóa các khâu còn là điểm nghẽn; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải tiến quản trị sản xuất; chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; tăng cường liên kết chuỗi giá trị; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý và tăng cường phối hợp liên ngành.

Bên cạnh đó, đề án chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, lồng ghép nguồn lực khuyến công và Quỹ Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ kinh phí chuyển đổi cho doanh nghiệp. Lộ trình chuyển đổi đến năm 2030 được xác định cho từng nhóm ngành, đồng thời nghiên cứu thí điểm đổi mới công nghệ tại 6 doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp. Mô hình thí điểm sẽ tạo căn cứ thực tiễn để cộng đồng doanh nghiệp tham khảo, học tập kinh nghiệm và nhân rộng.