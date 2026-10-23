Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Hệ thống chính trị tỉnh Tây Ninh cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Bộ máy ổn định, phục vụ nhân dân thông suốt

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống chính trị tỉnh Tây Ninh cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Toàn tỉnh hiện có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 14 phường, giảm 184 đơn vị hành chính cấp xã và 24 đơn vị hành chính cấp huyện so với trước sắp xếp.

Cùng với tinh gọn tổ chức, việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, từng bước làm rõ trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã. Các cơ quan, đơn vị duy trì hoạt động liên tục, không để gián đoạn công việc; công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được bảo đảm. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản thích ứng với yêu cầu mới. Những khó khăn về khối lượng công việc, năng lực chuyên môn và phối hợp giữa các cơ quan đang được rà soát, điều chỉnh.

Hiệu quả vận hành thể hiện qua hoạt động ổn định của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 96 trung tâm cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, bảo đảm đời sống người dân và giữ vững ổn định xã hội.

Lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Tân Trụ thị sát thực tế để tháo gỡ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng công trình giao thông trọng điểm đi qua địa bàn xã. (Ảnh: THANH PHONG)

Tại xã Tân Trụ, Bí thư Đảng ủy xã Đặng Hoàng Tuấn cho biết, địa phương chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Đặc biệt, chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Xã có 100% hồ sơ công việc được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; 100% cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn được cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Địa phương cũng hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2025, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch.

Nhân rộng cách làm hay, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Thực tiễn tại Tân Trụ cho thấy, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ nằm ở việc tinh gọn bộ máy mà còn phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ và chất lượng phục vụ người dân. Việc kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo trong cải cách hành chính, chuyển đổi số sẽ góp phần lan tỏa kinh nghiệm thiết thực, tạo chuyển biến đồng đều giữa các địa phương.

Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn những khó khăn cần khắc phục. Một số quy định, hướng dẫn chưa theo kịp yêu cầu phân cấp, phân quyền; nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin ở một số nơi còn hạn chế. Toàn tỉnh còn 3.422 trong tổng số 5.561 máy tính chưa đáp ứng yêu cầu; 22 trong số 96 xã, phường chưa bố trí được nhân sự có trình độ công nghệ thông tin. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa một số hệ thống chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ chuyển đổi số.

Trước thực tế đó, các địa phương kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, nhất là đối với nhiệm vụ mới được phân cấp; đồng thời quan tâm đầu tư trang thiết bị, hạ tầng số và nguồn lực cho cơ sở. Việc phân cấp, phân quyền cần gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Người dân đồng thuận làm thủ tục nhận tiền giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đi qua địa bàn xã Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, dù việc triển khai mô hình mới là nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ, tỉnh đã bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Từ thực tiễn vận hành, Tây Ninh xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.