Tây Ninh: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước từ chất lượng và tính đồng bộ của quy hoạch

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện dự án đã quy hoạch giao cho nhà đầu tư tại xã Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Bảo đảm đồng bộ, sử dụng hiệu quả nguồn lực

Quy hoạch không là căn cứ để tổ chức không gian phát triển kinh tế-xã hội, bố trí kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai và huy động các nguồn lực đầu tư. Với mục tiêu tiến đến tỉnh công nghiệp-dịch vụ năng động, tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Ninh đang chuyển mạnh từ cách tiếp cận riêng lẻ theo ngành, địa bàn sang tổ chức phát triển tổng thể.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, quy hoạch tỉnh xác định ba vùng kinh tế-xã hội, ba trung tâm, sáu hành lang kinh tế, ba trục động lực và một vành đai biên giới. Các định hướng này là cơ sở để các ngành, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ, lựa chọn dự án ưu tiên và bố trí nguồn lực phù hợp với không gian phát triển chung.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu gắn phát triển công nghiệp với hoàn thiện giao thông kết nối, bảo đảm nguồn điện, nước, hệ thống xử lý nước thải và nhà ở cho người lao động. Tương tự, mở rộng đô thị phải đi đôi với phát triển trường học, cơ sở y tế, không gian công cộng và các công trình thiết yếu.

Sau hợp nhất tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu kế thừa, tích hợp các định hướng phát triển càng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở. Việc chuẩn hóa, cập nhật, chia sẻ dữ liệu về đất đai, dân cư, hạ tầng, đầu tư và môi trường, kết hợp ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch, sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành, hạn chế sai lệch thông tin và tăng tính minh bạch.

Đại diện xã Bến Lức công khai thông tin quy hoạch. (Ảnh: THANH PHONG)

Cùng với đó, Tây Ninh đang rà soát hiện trạng, nhu cầu sử dụng đất, xác định rõ các khu vực ưu tiên phát triển và quỹ đất dành cho công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, hạ tầng và công trình công cộng. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc tạo quỹ đất phát triển cần gắn với ổn định sinh kế, để người dân thực sự được hưởng lợi từ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển đô thị.

Rõ trách nhiệm, tăng cường giám sát

Quy hoạch chỉ phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có lộ trình và cơ chế giám sát cụ thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn tiến độ thực hiện với kết quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu.

Trên cơ sở định hướng chung, các cơ quan chuyên môn cần cụ thể hóa quy hoạch thành chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và kế hoạch đầu tư. Đối với nhiệm vụ liên ngành, liên địa bàn, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn giải quyết. Cách làm này góp phần khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chậm xử lý vướng mắc, nhất là đối với những dự án có tác động đến nhiều địa phương hoặc liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý.

Ở cấp cơ sở, năng lực quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải quyết thủ tục hành chính cần tiếp tục được nâng cao. Các quy trình phải được thực hiện công khai, thống nhất, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm kỷ cương trong quản lý Nhà nước. Những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai cần được tiếp nhận, xử lý kịp thời, tránh để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và cơ hội phát triển.

Công tác kiểm tra, giám sát cần dựa trên hệ thống chỉ tiêu, mốc thời gian và kết quả thực hiện cụ thể, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như sử dụng đất, phát triển đô thị, đầu tư khu công nghiệp, bảo vệ môi trường và triển khai công trình trọng điểm.

Khi phát hiện sai lệch, cơ quan chức năng phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục; đồng thời đánh giá những dự án chậm tiến độ để có hướng xử lý phù hợp, hạn chế lãng phí đất đai, vốn đầu tư và nguồn lực xã hội.

Xã Bến Lức công khai thông tin quy hoạch để người dân, doanh nghiệp tiếp cận đầu tư phát triển. (Ảnh: THANH PHONG)

Một yêu cầu quan trọng là công khai thông tin quy hoạch để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các định hướng sử dụng đất, phát triển hạ tầng và bố trí các khu chức năng. Thông tin đầy đủ, chính xác không chỉ hỗ trợ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát, góp phần hạn chế đầu cơ và thông tin sai lệch. Việc xây dựng nền tảng số cần đi đôi với cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị minh bạch, có trách nhiệm giải trình.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng dụng công nghệ là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Khi quy hoạch được quản lý trên cơ sở dữ liệu tin cậy, tổ chức thực hiện thống nhất và giám sát bằng những tiêu chí cụ thể, Tây Ninh sẽ có thêm điều kiện khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh. Qua đó, chất lượng và tính đồng bộ của quy hoạch sẽ trở thành nền tảng cho địa phương phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.