Ngày 27/11, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối vùng Đồng Tháp Mười với trung tâm hành chính của tỉnh và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Dự án có chiều dài khoảng 62,7km, tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng, được thiết kế với quy mô 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến chính rộng 60m. Công trình đi qua địa bàn 9 xã, phường, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031.

Việc đầu tư tuyến đường Tân An - Bình Hiệp từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân, đồng thời khai thác tiềm năng phát triển kinh tế khu vực Đồng Tháp Mười.

Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 62, rút ngắn thời gian di chuyển, tiết giảm chi phí vận tải, nâng cao khả năng kết nối giữa các địa phương. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm”, huy động các cấp, ngành và chính quyền địa phương tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tính đến ngày 25/11, công tác chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng tại 8 xã, phường đạt 92,96%, với tổng kinh phí chi trả 1.276,69 tỷ đồng. Trong đó, xã Mỹ An đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, ghi nhận sự đồng thuận, chia sẻ của người dân, đặc biệt là những hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phải được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.Các sở, ngành liên quan cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về kỹ thuật, nguồn cung vật liệu xây dựng, bố trí kế hoạch vốn và thủ tục thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.

Ngay sau lễ khởi công, gói thầu số 1 xây dựng đoạn đường dài 4,22km đầu tiên của dự án đường Tân An - Bình Hiệp sẽ được triển khai thi công.

Đối với các địa phương có dự án đi qua, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, thực hiện công khai, minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của người dân.

Tuyến đường Tân An - Bình Hiệp được kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng, tạo dư địa phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Tháp Mười trong những năm tới.