Tây Ninh: Mở rộng vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Tân Thành

Đoàn công tác do ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn.

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh; Đại tá Phạm Ngọc Thạch - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa gửi tặng những phần quà động viên đến người dân địa phương tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành.

Việc tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS và kết luận các nguồn tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn ấp Tân Hòa, xã Tân Thành xuất phát từ trách nhiệm với những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây cũng là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và các gia đình liệt sĩ.

Hình ảnh đội K và dân quân thường trực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS.

Theo thông tin Ban Chỉ đạo tỉnh tại ấp Tân Hoà, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh hiện vẫn còn mộ tập thể có khoảng 200 bộ HCLS vẫn chưa được quy tập.

Khu vực này hiện là đất trồng mì của ông Huỳnh Văn Mẫn đang cư trú tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành, được quy đổi thành 2 tọa độ quân sự: (1270991-638503) và (1270608-638528).

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Để có thêm cơ sở xác minh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị; cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân; cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành (huyện Tân Châu trước đây) cung cấp thông tin.

Thông tin cần liên quan đến trận đánh, vị trí chôn cất, nơi đối phương thu gom thi thể liệt sĩ và các dấu mốc địa hình cũ. Mỗi thông tin, dù nhỏ, đều có thể giúp đối chiếu, khoanh vùng và rút ngắn thời gian tìm kiếm, góp phần đưa liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Hình ảnh đội K và dân quân thường trực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS.

UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và Nhân dân trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặc biệt trong xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại xã Tân Thành.

Thông tin liên quan xin gửi về Trung tá Phan Công Quẩn, Phó Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 0982 274 657.