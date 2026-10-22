Tây Ninh mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm qua kênh thương mại điện tử

Động lực đột phá phát triển kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương

Chiều 22/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH Truyền thông Live Channel (Live Channel) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại điện tử, thương mại số và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Tây Ninh giai đoạn 2026-2030.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại điện tử, thương mại số và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Tây Ninh giai đoạn 2026-2030.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh; đại diện lãnh đạo sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã, các hội, hiệp hội của tỉnh Tây Ninh; các đối tác công nghệ, nhà sáng tạo nội dung (KOL/KOC) cùng cộng đồng các doanh nghiệp địa phương.

Với thông điệp chủ đạo “Tây Ninh thúc đẩy thương mại số - kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái bán hàng trực tuyến”, biên bản ghi nhớ đánh dấu bước kết nối mới giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ, nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội hóa đồng hành cùng doanh nghiệp Tây Ninh chuyển đổi phương thức kinh doanh và mở rộng thị trường trên môi trường số.

Ông Trương Tấn Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Tấn Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cho biết, thương mại điện tử, thương mại số ngày càng khẳng định vai trò là động lực then chốt giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2025, doanh số của tỉnh Tây Ninh trên 5 sàn thương mại điện tử lớn đạt hơn 3.340 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2024, với hơn 7.000 gian hàng hoạt động.

Việc hợp tác giữa Sở Công Thương Tây Ninh và Live Channel góp phần triển khai tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cùng định hướng phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu tham dự lễ kí kết

Biên bản ghi nhớ hướng tới thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, thương mại số trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của tỉnh qua các nền tảng số, livestream, tiếp thị liên kết. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội hóa, công nghệ và hệ sinh thái đối tác của Live Channel để bổ sung cho các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Tây Ninh.

Với Biên bản ghi nhớ hợp tác này, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đề nghị các bên cam kết thực hiện tốt 3 nội dung:

Thứ nhất, hướng dẫn cho doanh nghiệp cách làm, để doanh nghiệp tự làm được. Học trên chính sản phẩm của mình, gian hàng của mình, để khi chương trình này cho dù khép lại, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tây Ninh vẫn tự tin đứng trước ống kính và tự bán được hàng.

Thứ hai, mở thêm con đường cho hàng của Tây Ninh đi xa hơn. Kết nối với các sàn thương mại điện tử, các nhà sáng tạo nội dung, các đơn vị giao nhận và thanh toán; sản phẩm nào thì cách làm ấy, từng bước ra thế giới qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thứ ba, giữ chữ tín. Mua hàng trên mạng, khách hàng không được cầm món hàng trước khi trả tiền, họ mua bằng niềm tin. Vì vậy, hàng phải tốt, thông tin phải thật, nguồn gốc phải rõ, giao hàng phải đúng hẹn. Một đơn hàng mà làm tốt hôm nay là một khách hàng quay lại ngày mai.

Ông Trương Tấn Sơn nhấn mạnh, sự hợp tác này hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng, công khai, minh bạch, không độc quyền và đúng pháp luật. Tham gia hay không là quyền của doanh nghiệp, của cơ sở sản xuất kinh doanh; điều kiện, quyền lợi và trách nhiệm đều được thông tin rõ ràng ngay từ đầu.

Đối với Live Channel, Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh đề nghị, phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh để sớm có kế hoạch cụ thể cho từng năm, việc gì thiết thực thì làm ngay và chú trọng vào khâu thực hành. Đồng thời, công khai điều kiện tham gia và các khoản phí nếu có, có đầu mối rõ ràng để doanh nghiệp hỏi là có người trả lời, vướng là có người gỡ và định kỳ cùng nhau nhìn lại kết quả.

Với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - đơn vị đầu mối của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, ông Trương Tấn Sơn đề nghị phải thật sâu sát với doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp cần gì, gắn hoạt động hợp tác này với các chương trình thương mại điện tử, xúc tiến thương mại của tỉnh, có khó khăn gì phải báo ngay để Sở cùng tháo gỡ. Với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cần chuẩn bị thật tốt sản phẩm, nhãn mác, bao bì, giấy tờ và nguồn hàng, cùng nhau học, cùng nhau làm...

Mục tiêu 100 tỷ đồng giao dịch thương mại điện tử mỗi năm

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Trung -` Nhà sáng lập, Giám đốc Live Channel đã trình bày mô hình vận hành, năng lực công nghệ và lộ trình đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương. Đồng thời, nêu lên kế hoạch triển khai đa nền tảng và mở rộng thị trường của Live Channel với các doanh nghiệp Tây Ninh.

Ông Nguyễn Tấn Trung - nhà sáng lập, Giám đốc Live Channel phát biểu tại sự kiện.

Theo đó, trên cơ sở Biên bản ghi nhớ, giai đoạn 2026-2030 mục tiêu phấn đấu là giá trị giao dịch thương mại điện tử khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm từ các hoạt động do Live Channel triển khai cùng doanh nghiệp Tây Ninh. Đây là mục tiêu do Live Channel đề xuất trên cơ sở năng lực triển khai của doanh nghiệp.

Đồng thời, xây kênh bán hàng chuyên biệt trên nâng cấp kênh sẵn có trên Shopee (khoảng 108.000 người theo dõi) thành kênh “Sản phẩm tiêu biểu Tây Ninh” chuyên giới thiệu, bán sản phẩm của tỉnh. Xây dựng kênh mới trên TikTok; vận hành trang đăng ký trực tuyến sanphamtieubieutayninh.vn. Các kênh và trang này do Live Channel đầu tư, vận hành.

Nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Bên cạnh đó, sẽ có khoảng 2.400 giờ livestream định kỳ trên kênh do Live Channel vận hành, 12.000 giờ livestream trên kênh riêng của doanh nghiệp, 36 phiên bán hàng đặc biệt KeyLive/MegaLive cùng KOL/KOC và 6.000 video ngắn quảng bá sản phẩm Tây Ninh.

Ngoài ra, mục tiêu của hợp tác này còn hướng đến mở rộng thị trường quốc tế thông qua việc kết nối, quảng bá sản phẩm Tây Ninh đến các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đông Nam Á; hướng dẫn doanh nghiệp có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu để tiếp cận các chuỗi siêu thị lớn tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Trao Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại điện tử, thương mại số và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Tây Ninh giai đoạn 2026-2030.

Các nội dung, chỉ tiêu trên sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch triển khai hằng năm theo Biên bản ghi nhớ. Live Channel báo cáo Sở Công Thương Tây Ninh kết quả thực hiện định kỳ theo tháng, quý, năm về số doanh nghiệp, sản phẩm tham gia, livestream, đơn hàng, giá trị giao dịch và tình hình xử lý khiếu nại.

Đối với các sản phẩm tham gia, cần bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý, chứng nhận hoặc điều kiện an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm thực phẩm), nhãn hàng hóa, bao bì và mẫu mã phù hợp để kinh doanh trực tuyến, đáp ứng quy định của pháp luật, của nền tảng. Khuyến khích các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản của tỉnh Tây Ninh đăng ký tham gia.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh Trương Tấn Sơn khẳng định, thành công của chương trình không nằm ở lễ ký kết hôm nay, mà ở chỗ sau 5 năm nữa bao nhiêu sản phẩm bán được nhiều hơn, bao nhiêu cơ sở tự vững vàng với kênh bán hàng của mình, và bao nhiêu khách hàng tin chọn hàng Tây Ninh. Với thông điệp “Tây Ninh thúc đẩy thương mại số - kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái bán hàng trực tuyến”, với sự chủ động của doanh nghiệp, năng lực của đối tác và sự đồng hành của ngành Công Thương, sẽ đến ngày người tiêu dùng ở khắp cả nước và cả bạn bè quốc tế, chỉ với một cú chạm, đã có thể mang hương vị Tây Ninh về với nhà mình.