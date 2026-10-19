Tây Ninh mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc)

Tây Ninh phối hợp Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm “Kết nối Tây Ninh, Vĩnh Long-Hồng Kông” tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh: Tây Ninh có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng kết nối, nguồn lao động và không gian phát triển công nghiệp. Với diện tích 8.536km², dân số hơn 3,2 triệu người và lực lượng lao động hơn 1,7 triệu người, tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất quy mô lớn. Vị trí tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối Campuchia qua hệ thống cửa khẩu quốc tế cùng lợi thế về cảng biển tạo điều kiện để Tây Ninh tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực.

Hiện tại, Tây Ninh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian công nghiệp, hướng đến năm 2030 có 100 khu công nghiệp và 108 cụm công nghiệp, với tổng diện tích hơn 37.500ha. Hiện tỉnh có hơn 1.400ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận đầu tư. Lãnh đạo tỉnh cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm phát biểu. (Ảnh: THANH PHONG)

Trung Quốc hiện là đối tác đầu tư lớn nhất của Tây Ninh trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đang hoạt động tại tỉnh, với 1.108 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 11,6 tỷ USD. Trong đó, các nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) có 246 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 3,3 tỷ USD, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá cao vai trò của Hồng Kông (Trung Quốc) là trung tâm tài chính, thương mại quốc tế và cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc đại lục và thế giới. Phiên kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đã tạo điều kiện để các bên trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

Nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) đặt câu hỏi cho các địa phương Việt Nam. (Ảnh: THANH PHONG)

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết hai bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh với Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tại Việt Nam (HKBAV), hướng đến tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và chuỗi cung ứng. Các thỏa thuận được kỳ vọng góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, từng bước đưa quan hệ hợp tác giữa Tây Ninh và Hồng Kông (Trung Quốc) đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.