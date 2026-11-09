Tây Ninh: Lực lượng dân quân giúp dân khắc phục nhà cửa bị sập do mưa giông

Chiều ngày 9.11, trên địa bàn ấp Tân Thành, xã Mộc Hóa (Tây Ninh) xảy ra trận mưa giông làm sập nhà của một hộ dân trên địa bàn, các cấu kiện của căn nhà đổ chắn ngang đường, gây cản trở giao thông.

Mưa giông làm sập nhà dân, các cấu kiện ngã đổ chắn ngang đường, gây cản trở giao thông

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mộc Hóa đã nhanh chóng huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng nhân dân địa phương khẩn trương thu dọn vật dụng, tháo dỡ các cấu kiện bị đổ sập, giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Lực lượng dân quân giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả

May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện công tác khắc phục hậu quả đã hoàn thành, tình hình an ninh trên địa bàn ổn định, tuyến đường được đảm bảo lưu thông thông suốt.