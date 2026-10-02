Tây Ninh lắp đặt đèn năng lượng mặt trời dọc đường tuần tra biên giới

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh Trương Tấn Sơn phát biểu tại Lễ khởi công.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tài trợ tham dự.

Giám đốc Sở Công Thương Trương Tấn Sơn cho biết, chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” góp phần cải thiện đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Qua đây, Sở đề nghị các địa phương rà soát chính xác vị trí đầu tư, tránh chồng chéo giữa nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa; bảo đảm đồng bộ kỹ thuật, chất lượng và tăng cường quản lý, bảo vệ; chủ động kinh phí duy tu, bảo dưỡng sau bảo hành. Sở tiếp tục vận động thắp sáng các đoạn đường tuần tra đã hoàn thành phân giới, cắm mốc, các tuyến đường nhánh và cụm dân cư liền kề biên giới còn thiếu ánh sáng.

Các doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Tây Ninh, hỗ trợ nguồn lực hoàn thiện hệ thống chiếu sáng khu vực biên giới. Sự chung tay này góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, hỗ trợ lực lượng chức năng tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới an toàn, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, góp phần đầu tư hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng và đơn vị thi công khẩn trương triển khai công trình, rà soát vị trí lắp đặt, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, an toàn và hiệu quả. Đối với các đoạn tuyến sử dụng ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị hoàn thiện thủ tục, triển khai, giải ngân; phối hợp nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, không trùng lặp, không bỏ sót. Các đơn vị xác định rõ trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành, bảo trì sau khi hoàn thành; các xã biên giới vận động nhân dân cùng quản lý, bảo vệ công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị khẩn trương triển khai công việc, bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng; đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nhận được sự đồng hành trong đầu tư hạ tầng, chăm lo đời sống khu vực biên giới.

Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369 km, với 19 xã biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Đây là địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời có tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại biên giới và giao lưu nhân dân hai nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn (phải) tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực thực hiện chương trình.

Thời gian qua, chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, chương trình đã tiếp nhận hơn 21 tỷ đồng để đầu tư hệ thống chiếu sáng khoảng 230 km đường tuần tra biên giới; hỗ trợ 1.131 bộ đèn năng lượng mặt trời, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng cho các hộ dân dọc tuyến biên giới; đồng thời, hỗ trợ mỗi xã biên giới 100 triệu đồng thực hiện các tuyến đường thắp sáng tại địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 5 doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực thực hiện chương trình.