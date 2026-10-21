Tây Ninh lan tỏa văn hóa giao thông an toàn từ cộng đồng

Người dân xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh thực hành điều khiển xe mô tô trên tuyến đường mô phỏng dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nâng cao khả năng quan sát và xử lý tình huống thực tế. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với các địa phương tổ chức chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho gần 1.800 người, gồm học sinh và người dân, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Chiến dịch chú trọng kết hợp tuyên truyền pháp luật với hướng dẫn thực hành trực quan, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng điều khiển phương tiện, hướng đến xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

Từ nhận thức đến kỹ năng thực hành

Tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, em Nguyễn Thị Thanh Ngọc, học sinh lớp 12A1, cho biết thông qua các nội dung hướng dẫn trực quan, giải đáp tình huống thực tế và thực hành trên sa hình, Ngọc hiểu rõ hơn các quy tắc giao thông, cách vượt xe đúng quy định cũng như tầm quan trọng của việc lựa chọn, sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ bản thân.

Thanh Ngọc cho rằng, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh là cần thiết. Mỗi học sinh cần chủ động tìm hiểu quy định, nghiêm túc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đồng thời vận động bạn bè hình thành thói quen ứng xử văn minh, an toàn.

Học sinh Tây Ninh thực hành điều khiển xe mô tô theo hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát giao thông. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, cho rằng phụ huynh cần tuyệt đối không giao xe mô tô cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện theo quy định; chủ động đưa đón hoặc lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi của các em, góp phần phòng ngừa tai nạn từ gia đình và nhà trường.

Việc tổ chức thực hành trên sa hình giúp học sinh chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành kỹ năng xử lý tình huống cụ thể. Các em được hướng dẫn cách di chuyển, chuyển hướng tại nơi giao nhau, thực hiện thao tác an toàn khi vào khúc cua, ngã rẽ và nâng cao ý thức phối hợp giữa người điều khiển phương tiện với người ngồi phía sau.

Không chỉ hướng đến học sinh, chiến dịch còn chú trọng củng cố kiến thức, kỹ năng cho người dân đã có kinh nghiệm điều khiển phương tiện. Tại xã Tân Phú, ông Huỳnh Trung Hiếu, 65 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi A, cho rằng tuyên truyền pháp luật gắn với hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa tai nạn giao thông.

Học sinh Tây Ninh thực hành điều khiển xe mô tô qua sa hình dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nâng cao kỹ năng quan sát và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Dù phần lớn người dân đã được trang bị kiến thức và có giấy phép lái xe, nguy cơ tai nạn vẫn hiện hữu nếu người điều khiển phương tiện chủ quan, thiếu kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ. Việc thường xuyên cập nhật kiến thức, kết hợp hướng dẫn thực hành giúp người dân củng cố kỹ năng quan sát, nhận biết điểm mù, chấp hành hệ thống biển báo, sử dụng tín hiệu khi chuyển hướng, qua đường cua hoặc chuyển làn.

Cùng quan điểm, chị Lâm Thị Hồng, cán bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân xã Tân Phú, nhận định chương trình là dịp để người tham gia giao thông củng cố kiến thức đã được trang bị, cập nhật quy định và kỹ năng mới. Mô hình cần được triển khai rộng rãi tại các địa phương, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi một bộ phận người dân vẫn có thói quen tham gia giao thông theo kinh nghiệm, chưa thực sự chú trọng chấp hành quy định pháp luật.

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân tại xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và xã Tân Phú nói riêng còn diễn biến phức tạp. Một số vụ tai nạn có liên quan đến việc người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, chưa chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông; vẫn xảy ra tình trạng chuyển hướng, chuyển làn thiếu chú ý quan sát, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục chỉ đạo Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại trường học và khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, mạng xã hội để thông tin dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và dễ thực hiện.

Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân nhận biết biển báo và thực hành xử lý tình huống giao thông trong khuôn viên tập huấn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Trung tá Cao Thanh Vũ, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết từ ngày 15/12/2025 đến tháng 9/2026, toàn tỉnh xảy ra 326 vụ tai nạn giao thông, làm 286 người chết, 85 người bị thương; trong đó có 8 vụ do người trong lứa tuổi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn.

Hưởng ứng chiến dịch trên phạm vi cả nước, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đội, trạm phối hợp với công an cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể triển khai chương trình đến người dân. Hai nhóm đối tượng được chú trọng là học sinh trung học phổ thông và người từ 30 đến 50 tuổi, đã có giấy phép lái xe trên 3 năm.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh hướng dẫn học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, xã Châu Thành kỹ năng lái xe mô tô an toàn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Chiến dịch được triển khai tại các địa phương trong tỉnh và kéo dài đến ngày 15/12/2026. Tuy nhiên, việc tập hợp người dân trong độ tuổi từ 30 đến 50 còn khó khăn do phần lớn đang trong độ tuổi lao động, bận rộn với công việc. Lực lượng Cảnh sát giao thông mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, vận động và tạo điều kiện để người dân tham gia đầy đủ các buổi tập huấn.