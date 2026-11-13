Tây Ninh lan tỏa thông điệp công nhân kiên quyết nói không với ma túy

Cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia thi trắc nghiệm kiến thức phòng, chống ma túy. (Ảnh: THANH PHONG)

Đây là hoạt động trọng tâm của Chiến dịch, tiếp nối lễ phát động tại thành phố Hải Phòng ngày 18/9, nhằm triển khai Tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân tại các khu công nghiệp, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân phẩm, hạnh phúc gia đình người lao động, mà còn đe dọa an ninh, an toàn và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. (Ảnh: THANH PHONG)

Theo đồng chí, cả nước hiện có khoảng 177.000 người sử dụng trái phép chất ma túy hoặc đang trong quá trình cai nghiện, trong đó có ít nhất 16.000 người là công nhân. Các đối tượng phạm tội về ma túy thường lợi dụng lúc công nhân mệt mỏi sau giờ làm, gặp khó khăn trong cuộc sống để dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy.

Trước thực trạng này, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ người lao động. Đồng thời, phối hợp doanh nghiệp và cơ quan chức năng chủ động phòng ngừa, phát hiện nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy. Mỗi công nhân cần kiên quyết không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần, tích cực vận động đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng cùng tham gia phòng, chống ma túy.

Bà Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Gain Lucky (Việt Nam) phát biểu hưởng ứng chiến dịch. (Ảnh: THANH PHONG)

Hưởng ứng Chiến dịch, bà Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Gain Lucky (Việt Nam) khẳng định quyết tâm của hơn 20.000 đoàn viên, người lao động xây dựng môi trường làm việc không ma túy. Bà ví tập thể công nhân như tấm vải được dệt từ hàng vạn vòng sợi gắn kết; chỉ một mắt xích bị tổn thương cũng có thể ảnh hưởng đến cả tập thể.

Công đoàn cơ sở Gain Lucky sẽ đưa nội dung phòng, chống ma túy vào sinh hoạt công đoàn; tăng cường nắm bắt tâm tư, đời sống người lao động; phối hợp bảo đảm an ninh tại các khu nhà trọ và hỗ trợ người từng mắc sai lầm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Với 100% người lao động là đoàn viên công đoàn, đơn vị xác định không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.

Cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham dự Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy-Triệu trái tim, một quyết tâm”. (Ảnh: THANH PHONG)

Chương trình được phát trực tiếp trên trang Facebook Công đoàn Việt Nam và chia sẻ trên các nền tảng số của tổ chức Công đoàn, hướng tới mục tiêu đưa thông tin về Chiến dịch đến 300.000 đoàn viên, công nhân lao động và người dân.

Sau Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Nghệ An và Điện Biên, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho hơn 10% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: THANH PHONG)

Thông qua Chiến dịch, tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có ma túy.