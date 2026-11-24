Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh phục các đoàn công tác đến sinh hoạt truyền thống tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy Tây Ninh về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa CAND.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Tây Ninh tham gia hiến máu tình nguyện

Công tác xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa công sở được Công an các đơn vị, địa phương triển khai gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng tác phong làm việc chính quy, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành điều lệnh và quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự.

Cùng với đó, cảnh quan, môi trường làm việc tại các đơn vị được quan tâm chỉnh trang theo hướng xanh - sạch - đẹp; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tổ chức nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành và địa phương.

Việc xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” được duy trì, thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn hóa đọc và giáo dục truyền thống cũng được quan tâm tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai bút tại Trường Văn hóa CAND IV

Một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của lực lượng CAND đối với công tác giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ là việc thành lập Trường Văn hóa CAND IV tại Tây Ninh. Từ trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh cũ, Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, hoàn thiện các điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, Công an tỉnh tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, đạt giải C toàn đoàn cùng nhiều giải thưởng ở các loại hình biểu diễn.

Nhiều chương trình văn nghệ được dàn dựng, biểu diễn phục vụ các sự kiện, ngày lễ lớn của Công an tỉnh và địa phương. Một số ca khúc mới do cán bộ, chiến sĩ, nhạc sĩ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh sáng tác, biểu diễn đã góp phần giới thiệu truyền thống, hoạt động và hình ảnh người chiến sĩ Công an Tây Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh (thứ hai, từ trái qua) đạt giải C toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026

Phong trào đọc sách, học tập suốt đời tiếp tục được duy trì với nhiều hình thức. Công tác giáo dục truyền thống được chú trọng thông qua việc duy trì, quản lý và phục vụ các đoàn đến dâng hương, dâng hoa, tham quan, học tập tại các khu di tích lịch sử CAND do Công an tỉnh quản lý.

Bên cạnh việc xây dựng môi trường văn hóa trong nội bộ, Công an tỉnh còn chú trọng lan tỏa các giá trị văn hóa CAND thông qua những hoạt động hướng về cộng đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện, chăm lo gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh hỗ trợ người cao tuổi là thân nhân liệt sĩ đến thực hiện thủ tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN

Đặc biệt, văn hóa ứng xử của người chiến sĩ Công an còn được thể hiện qua những hành động cụ thể, gần gũi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hằng ngày như: hỗ trợ người cao tuổi là thân nhân liệt sĩ đến thực hiện thủ tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN; hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Hội viên phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh đồng hành, lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục bồi đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa trong lực lượng như: Tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công an tỉnh.

Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc màu Tây Ninh” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Đồng thời, tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, với các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng CAND và tình cảm gắn bó giữa Công an với Nhân dân; đồng thời tổ chức tập huấn, trao đổi, hướng dẫn các nội dung về văn hóa ứng xử, giao tiếp, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ CAND.