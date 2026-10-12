Tây Ninh: Kinh tế tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm

Kinh tế tỉnh Tây Ninh 9 tháng đầu năm 2026 duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực

Trong 9 tháng, tỉnh Tây Ninh thu hút 159 dự án mới tại các khu công nghiệp, gồm 101 dự án FDI với tổng vốn cấp mới hơn 686 triệu USD và 58 dự án trong nước với tổng vốn cấp mới hơn 6.400 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, Tây Ninh có 2.152 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 27 tỷ USD, xếp thứ 7 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hệ thống khu công nghiệp tiếp tục được mở rộng, tạo thêm quỹ đất và điều kiện để thu hút các dự án mới.

Hoạt động thương mại - dịch vụ của tỉnh tăng trưởng khá cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 174.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng duy trì mức tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng ước đạt hơn 27 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực tài chính - ngân sách tiếp tục tạo nguồn lực cho phát triển. Đến cuối tháng 9, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 52.000 tỷ đồng, đạt hơn 96% dự toán Trung ương giao và hơn 94% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ.

Đầu tư công cũng được tỉnh Tây Ninh tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Đến cuối tháng 9, Tây Ninh đã phân bổ hơn 36.000 tỷ đồng, giải ngân gần 19.000 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch tỉnh phân bổ và hơn 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Tây Ninh đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Tây Ninh duy trì các hoạt động theo kế hoạch, tập trung vào giáo dục, y tế, việc làm và an sinh xã hội. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 69,07%, tương ứng 708/1.025 trường, cơ bản đạt mục tiêu năm.

Công tác phòng, chống dịch được kiểm soát, không xảy ra dịch lớn; tỷ lệ hồ sơ sức khỏe điện tử đạt gần 97%. Các chính sách chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách được triển khai đồng bộ. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được duy trì.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Tây Ninh vẫn còn một số điểm nghẽn cần tập trung xử lý trong những tháng cuối năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án chưa đạt yêu cầu, còn vướng thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và nguồn lực thực hiện.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Tây Ninh đặt trọng tâm triển khai hiệu quả kịch bản tăng trưởng đã điều chỉnh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt mức hai con số, từ 10-10,5%.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những trường hợp chậm tiến độ.

Các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đấu thầu và giải phóng mặt bằng được yêu cầu tập trung xử lý, đồng thời điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang những dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt.