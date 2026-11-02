Tây Ninh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Ngày 2/11, UBND tỉnh Tây Ninh làm việc với đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Lê Trọng Yên làm trưởng đoàn, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và tháo gỡ khó khăn trong quản lý đất đai, phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi hợp nhất hai tỉnh Long An và Tây Ninh trước đây, địa phương có không gian phát triển rộng lớn, nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, địa bàn mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý tài nguyên, môi trường và tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh Tây Ninh tăng 10,3%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu khu vực phía Nam; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,23%, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và ổn định sinh kế người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, tỉnh đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất xanh, giảm phát thải, tăng cường liên kết chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc. Toàn tỉnh hiện có 803 mã số vùng trồng, 957 mã số cơ sở đóng gói và 423 sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) còn thời hạn.

Trong lĩnh vực đất đai, cơ sở dữ liệu địa chính đã được vận hành tại 96/96 xã, phường. Việc quản lý tài nguyên nước, kiểm soát nguồn thải, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Lâm cho biết, sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương còn nhỏ lẻ, liên kết sản xuất và tiêu thụ chưa chặt chẽ. Việc xác định giá đất, hoàn thiện hồ sơ địa chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tại một số dự án còn chậm. Nguồn lực đầu tư cho hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai còn hạn chế; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu vẫn phát sinh bất cập.

Từ thực tiễn này, Tây Ninh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất, cập nhật hồ sơ địa chính, nhất là cơ chế huy động vốn và trách nhiệm của nhà đầu tư khi tham gia các dự án tái định cư.

Đồng thời, đề nghị Bộ hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nâng cao giá trị nông sản; tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai; tăng cường hướng dẫn quản lý môi trường và đồng bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên ghi nhận kết quả tỉnh Tây Ninh đạt được, đồng thời tiếp thu các kiến nghị để chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường liên kết chuỗi giá trị; phát huy hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên đất, rừng, nguồn nước và nguồn lợi thủy sản; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.