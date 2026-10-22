Tây Ninh kiểm tra 19 dự án năng lượng tái tạo, tổng công suất 939 MW

Một dự án năng lượng tái tạo. Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh - TTXVN

Tây Ninh sẽ kiểm tra toàn diện đối với 19 dự án điện năng lượng tái tạo dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025 - 2030, tổng công suất 939 MW, nhằm làm rõ tiến độ thực hiện, năng lực của chủ đầu tư và những vướng mắc ảnh hưởng đến khả năng đưa các dự án vào vận hành.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc kiểm tra xuất phát từ yêu cầu đánh giá thực chất tình hình triển khai các dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, đấu nối lưới điện, giải tỏa công suất và thu xếp vốn.

Qua đó, tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và thực hiện đúng các cam kết về thời gian đưa dự án vào vận hành.

Theo ông Trương Tấn Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh, trong số 19 dự án thuộc diện rà soát có 7 dự án điện mặt trời tập trung với tổng công suất 718 MW; 1 dự án điện gió công suất 73 MW; 2 dự án điện sinh khối công suất 43 MW; 8 dự án điện rác công suất 100 MW và 1 dự án thủy điện nhỏ công suất 5 MW.

Các dự án này đều dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025 -2030, tuy nhiên, tiến độ triển khai còn hạn chế. Đến nay, mới có Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 tham gia thị trường điện từ ngày 1/6/2026. Hai dự án đang thi công là Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 và Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa - Long An và Nhà máy điện mặt trời Solar Park 7 đang lập hồ sơ thiết kế.

Các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục hoặc chưa triển khai, trong đó có 4 dự án điện rác chưa xác định được địa điểm, gồm: Nhà máy điện rác Khu công nghệ môi trường xanh; Khu xử lý rác Cần Giuộc; Khu xử lý rác Vĩnh Hưng và Khu xử lý rác Đức Huệ.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải phân loại cụ thể từng dự án theo mức độ hoàn thành thủ tục pháp lý, khối lượng thi công, khả năng thu xếp vốn và điều kiện đấu nối, vận hành. Việc rà soát không chỉ dừng ở xác định tiến độ trên hồ sơ mà còn phải đối chiếu với kết quả kiểm tra thực tế, tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận và các cam kết của chủ đầu tư, qua đó làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng bên liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm yêu cầu việc kiểm tra phải bảo đảm khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá đúng thực trạng từng dự án trên cơ sở hồ sơ pháp lý, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, kết quả kiểm tra thực tế và thông tin xác nhận của các cơ quan, đơn vị liên quan.

kiểm tra phải xác định rõ khối lượng đã hoàn thành, các mốc tiến độ còn lại, thời điểm dự kiến hoàn thành và đưa từng dự án vào vận hành; đồng thời phân định trách nhiệm của các bên, xác định cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết từng vướng mắc và thời hạn hoàn thành.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trình tự theo quy định; tránh chồng chéo, trùng lặp với các cuộc thanh tra, kiểm tra khác đối với cùng dự án, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp - Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Tây Ninh ưu tiên kiểm tra các dự án điện mặt trời tập trung đang thi công, lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc có nguy cơ chậm tiến độ; những dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng chưa triển khai, còn vướng mắc về đất đai, thủ tục pháp lý, vốn hoặc chưa đủ điều kiện khởi công.

Các dự án có công suất lớn, phụ thuộc vào tiến độ đầu tư lưới điện, đấu nối và giải tỏa công suất cũng thuộc diện cần tập trung đánh giá. Đối với các dự án điện rác, điện sinh khối, điện gió và thủy điện nhỏ, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ khả năng thực hiện và thời điểm dự kiến vận hành.

Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Các chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ pháp lý, báo cáo tiến độ, tài liệu về khối lượng thực hiện, tình hình thu xếp vốn, chất lượng công trình và phương án đấu nối; đồng thời, báo cáo rõ nguyên nhân chậm tiến độ, đề xuất giải pháp tháo gỡ và cam kết thời hạn hoàn thành từng hạng mục công việc. Việc kiểm tra phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2026.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, không bảo đảm điều kiện triển khai hoặc có vi phạm; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của địa phương. Quá trình kiểm tra phải tuân thủ đúng chức năng, trình tự và quy định pháp luật, tránh chồng chéo với các cuộc thanh tra, kiểm tra khác, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Theo ông Trương Tấn Sơn, với thời gian còn lại của giai đoạn 2025 - 2030, việc tổ chức kiểm tra toàn diện là cần thiết nhằm đánh giá đúng thực trạng từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, không bảo đảm năng lực triển khai; qua đó bảo đảm nguồn điện tại chỗ, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng theo Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.