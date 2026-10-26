Tây Ninh: Khởi tố 2 bị can liên quan vụ việc 201 cá thể động vật hoang dã

Lực lượng chức năng tháo gỡ lưới do người dân giăng để bẫy chim hoang dã tại Tây Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh.

Ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tấn Lợi (30 tuổi, ngụ xã Hòa Hội) và Trần Văn Dư (31 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”, theo điểm a khoản 1 Điều 234 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 201 cá thể động vật, trong đó có trăn, thằn lằn, cá sấu, kỳ đà, tắc kè hoa báo và rùa. Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, kết quả giám định xác định có 160 cá thể động vật, 07 cá thể động vật có tên trong nhóm IIB và Phụ lục II (CITES) là các loài có tên trong phụ lục II danh mục động vật, thực vật thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và 34 cá thể động vật thông thường.

Tăng cường tuần tra tại các điểm có nguy cơ vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã trong mùa di cư, Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực ven sông và những địa bàn có nguy cơ xảy ra tình trạng săn bắt, kinh doanh chim di cư, động vật hoang dã trái phép.

Trong tháng 10/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 7 đối tượng trong 7 vụ việc. Trong đó, 6 vụ liên quan đến sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản và 1 vụ liên quan đến động vật hoang dã.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 2 vụ án với 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”, theo Điều 234 Bộ luật Hình sự.

Các cá thể động vật hoang dã được phát hiện, thu giữ trong quá trình điều tra vụ án tại xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh.

Khuyến cáo không săn bắt, mua bán động vật hoang dã

Trước tình trạng săn bắt, bẫy chim di cư và xâm hại động vật hoang dã vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, nuôi nhốt hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; không sử dụng các công cụ, phương tiện săn bắt vi phạm quy định pháp luật.

Người dân khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Việc tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm góp phần bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, giữ gìn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh./.