Tây Ninh khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Việc triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang tạo chuyển biến trong tư duy quản lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và mở ra cơ hội để doanh nghiệp Tây Ninh mở rộng sản xuất, tham gia các dự án hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng.

Với hàng nghìn doanh nghiệp gia nhập, quay trở lại thị trường cùng nguồn vốn đăng ký tăng mạnh, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, vốn, nguồn nhân lực và thủ tục hành chính, tạo nền tảng để kinh tế tư nhân phát triển theo chiều sâu, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

*Chuyển biến về thể chế

Tại các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực phát triển hạ tầng, nhu cầu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng lớn, việc cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ triển khai dự án.

Doanh nghiệp sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh minh họa: TTXVN

Là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ông Bùi Lê Anh Hiếu, Giám đốc Tiếp thị kinh doanh Công ty cổ phần Long Hậu cho rằng, một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 68-NQ/TW là tạo nền tảng để doanh nghiệp tư nhân có thêm cơ hội tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn. Đây là điều kiện quan trọng để những doanh nghiệp phát triển hạ tầng chủ động đầu tư.

Theo ông Bùi Lê Anh Hiếu, khi cơ chế đầu tư được hoàn thiện, thủ tục hành chính tiếp tục đơn giản hóa, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian trong quá trình chuẩn bị đầu tư, giảm chi phí và nâng cao khả năng nắm bắt cơ hội thị trường. Từ thực tiễn hoạt động, doanh nghiệp kỳ vọng các chính sách phát triển kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào đầu tư hạ tầng, phát triển khu công nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Qua đó, nâng cao năng lực đón dòng vốn FDI, mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư quốc tế.

Ở lĩnh vực logistics, ông Lê Minh Phụng, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Công ty Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đánh giá, Nghị quyết số 68-NQ/TW là chủ trương quan trọng, tạo thêm niềm tin và động lực cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Việc xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đồng thời nhấn mạnh quyền tự do kinh doanh, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã mở ra những kỳ vọng mới đối với doanh nghiệp.

Theo ông Lê Minh Phụng, một trong những cơ hội lớn đối với Tây Ninh là khả năng thu hút thêm các dự án đầu tư, hình thành doanh nghiệp, nhà máy và chuỗi sản xuất mới. Khi môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, doanh nghiệp tư nhân được tạo điều kiện tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ và hạ tầng, địa phương sẽ có thêm khả năng huy động nguồn lực xã hội vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại và dịch vụ.

Những chuyển biến về thể chế và môi trường kinh doanh không chỉ tạo thuận lợi cho từng dự án đầu tư mà còn mở ra khả năng tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu. Khi các khâu trong chuỗi cung ứng được kết nối hiệu quả, doanh nghiệp có điều kiện giảm chi phí vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị hàng hóa.

*Khơi thông nguồn lực

Không chỉ tạo thêm kỳ vọng cho cộng đồng doanh nghiệp, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW tại Tây Ninh đã mang lại những chuyển biến trong việc điều hành, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Trương Văn Liếp - Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, phát biểu minh họa tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, việc triển khai nghị quyết đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, thúc đẩy đổi mới tư duy quản lý nhà nước theo hướng kiến tạo phát triển. Tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ tư duy quản lý sang hỗ trợ, từng bước chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” phù hợp với quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong đồng hành, hướng dẫn doanh nghiệp.

Theo ông Trương Văn Liếp, môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn đã tạo thêm động lực gia nhập thị trường. Năm 2025, toàn tỉnh có 6.783 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 82,22% so với năm 2024; tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế của khu vực kinh tế tư nhân đạt gần 123.619 tỷ đồng, tăng 77,8%.

Đến nay, Tây Ninh thu hút hơn 3.200 dự án đầu tư trong nước và gần 2.200 dự án đầu tư nước ngoài. Quy mô các dự án đầu tư cho thấy tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và khả năng huy động nguồn lực xã hội của địa phương. Tuy nhiên, để nguồn vốn đăng ký chuyển hóa thành năng lực sản xuất và hiệu quả kinh tế thực chất, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi chính sách, tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận đất đai, tín dụng, hạ tầng và lao động có kỹ năng. Cùng với đó là yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và khả năng tham gia các chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Tây Ninh nhận định, điểm nổi bật là các chủ trương của Trung ương đã được tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và chính sách hỗ trợ tương đối đồng bộ. Điều này thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân, gắn phát triển doanh nghiệp với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, cách tiếp cận mới đang chuyển trọng tâm từ giải quyết từng khó khăn, vướng mắc riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái phát triển, giúp doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng hơn các nguồn lực. Đây là hướng đi quan trọng để tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Cùng với cải thiện môi trường đầu tư, Tây Ninh cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và chất lượng phục vụ doanh nghiệp là những nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Việc cải cách cần gắn với hiệu quả thực chất, lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Cùng đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, ưu tiên đào tạo lao động phục vụ công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và dịch vụ logistics nhằm tạo không gian phát triển mới chokhu vực kinh tế tư nhân.

Trong quá trình triển khai, yêu cầu đặt ra không chỉ là tháo gỡ các rào cản gia nhập thị trường mà còn phải nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo và hình thành các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Tây Ninh hướng tới xây dựng nền tảng phát triển kinh tế tư nhân theo chiều sâu. Trong đó, cải cách thể chế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo là những yếu tố then chốt để chuyển nguồn lực đầu tư thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng.

Khi chính quyền thực sự chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, đồng hành và phục vụ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện phát huy tính chủ động và nâng cao sức cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để Tây Ninh phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.